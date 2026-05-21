Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pohvalila je usvajanje izmena i dopuna četiri izborna zakona i napredak u primeni ODIHR preporuka i poboljšavanju izbornih uslova.

- Pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona od strane Srbije nakon preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). Ovo je prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima - napisala je Kos na Iksu i dodala:

- Nastavljamo tesnu saradnju sa srpskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti.

