Vučević je rekao da SNS ulazi u period ozbiljnog unutrašnjeg preispitivanja i reformi, ocenjujući da je najveći izazov stranke danas upravo odnos prema sopstvenim slabostima i ponašanju pojedinih funkcionera.

Govoreći o kritikama koje građani upućuju vlasti, Miloš Vučević je rekao da problem nije politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već ponašanje dela ljudi unutar stranke koji su, kako je naveo, razvili odnos prema građanima zasnovan na bahatosti i osećaju političke nedodirljivosti.

- SNS ima jednu veliku grupu funkcionera kod kojih se pojavio sindrom ‘znate li vi ko sam ja’. To postaje slaba tačka stranke i nešto što može ozbiljno da nam našteti u vremenu koje dolazi - rekao je Vučević u emisiji "Neispričano".

On je istakao da u SNS-u postoji svest o tom problemu, ali da će pravi test biti spremnost da promene ne ostanu samo deklarativne.

- Mnogi su odmah podržali priču o reformama, podrazumevajući da se to ne odnosi na njih. Suštinsko pitanje je da li smo spremni da promene krenu od nas samih. Ja jesam, ali nisam siguran da su svi spremni - naveo je lider naprednjaka.

Vučević je ocenio da je deo građana koji su tokom zime protestovali bio motivisan upravo nezadovoljstvom ponašanjem pojedinih predstavnika vlasti.

- Nemam dilemu da je deo ljudi u decembru, januaru i februaru izašao na proteste revoltirani ponašanjem nekih naših ljudi. Ti ljudi nisu za nasilje, nisu za blokade i haos, već im je bilo dosta bahatosti i osećaja nepravde - rekao je on.

Prema njegovim rečima, politička moć često menja ljude, naročito u strankama koje dugo obavljaju vlast.

- Moć je vrlo fluidna stvar i mnogi nisu imuni na nju. Neki jesu jedno vreme, pa im kasnije oslabi imunitet. Zato je promenljivost uslov opstanka svake političke stranke- poručio je Vučević.

O budućnosti SNS

On je upozorio i da SNS ne sme da postane "biznis klub", aludirajući na sudbinu nekadašnje Demokratske stranke.

- Mi smo politička stranka, a ne klub privrednika ili stručnjaka za javne nabavke. Neverovatno mi je kada neko uđe u vladu i kaže da ga politika ne interesuje. Pa ušli ste u samu definiciju politike - rekao je Vučević.

Govoreći o budućnosti SNS-a, ocenio je da stranka mora jasnije da definiše svoj ideološki i programski pravac, ali bez rigidnih političkih okvira karakterističnih za devedesete godine.

- Moramo da imamo jasan put i vrednosti. Ne možete biti bezobalno područje koje se preliva gde god može, samo da biste pokazali koliko ste pragmatični - rekao je.

Vučević je naglasio da veruje da SNS i Aleksandar Vučić imaju snage da sprovedu unutrašnje reforme i odgovore na zahteve građana za promenama, ali bez destabilizacije države.

- Narod želi promene, ali ne kroz blokade, nasilje i opstrukcije, već kroz jačanje države i veću sigurnost za porodice koje žive u Srbiji - poručio je.

Na kraju razgovora, Vučević je istakao da mu politička funkcija nije najvažnija stvar u životu i da se politika ne sme voditi isključivo karijeristički.

- Stolica je promenljiva kategorija. Ono što čoveku ne mogu da oduzmu jesu uverenje i vrednosti u koje veruje - zaključio je Vučević.

