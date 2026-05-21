Predsednik SNS-a Miloš Vučević u emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji prisetio se momenta kada je odlučio da da ostavku na mesto premijera Republike Srbije. Sve što je usledilo nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine dovelo je da Vučević 28. januara 2025. godine donese neopozivu odluku da se povuče sa mesta premijera.

U to vreme protesti uveliko besne na ulicama Srbije, dolazi i do raznih incidenata, spinovanja informacijama, a kako kaže Vučević, osećao je da "dolazi do zida".

- Osećao sam da neko mora da povuče neki veći ili teži potez! Dva dana pre nego što ću to učiniti bio sam na nekom stranačkom skupu u selu Radenković, ako se ne varam. Kada sam se vraćao za Novi Sad bio je srušen balvan na koji je trebalo da naletim! To je bio prvi napad! Oni su samo u jednom pogrešili, a to je što sam ranije napustio zabavu. Posle toga se otkrilo da su to uradili neki iz opštine Bogatić, oni što su sa Kokanovićem! Hteli su da me ubiju, mene i ljude koji su bili sa mnom - otkriva Vučević.

"To je bila kap koja je prelila moju čašu"

Kako ističe, incidenti su bili svakodnevni i tada je shvatio da nešto mora da se uradi i da negde, kako kaže, mora da se prelomi.

- Tog 28. januara oko 7 sati ujutru budi me telefon i dobijam izveštaj šta se desilo u Novom Sadu u ranim jutarnjim satima... I shvatim to je to! Dan ranije smo na konferenciji Aleksandar (predsednik Republike Srbije Vučić), Ana (predsednica Vlade Republike Srbije Brnabić) i ja održali konferenciju gde smo pozvali na dijalog.

Vučić je naveo šta je sve ispunjeno od ona četiri zahteva studenata u blokadi. Noć posle toga dešava se incident u Novom Sadu i ja kažem da je to to i da ne mogu više. Taj incident bio ja kap koja je prelila moju čašu i ja pozovem predsednika i tražim da me primi - priseća se Vučević.

Kako ističe, nakon njegove ostavke protesti su postali još agresivniji.

- Pozvao sam Milana Đurića, mog prijatelja i tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada i kažem mu da ću dati ostavku. On je u sekundi prihvatio, rekao mi je: 'Ja te pratim'. Odlazim kod Vučića i to mu saopštavam.

Zakazao sam konferenciju u zgradi vlade i objavio da podnosim ostavku. I opet bih to uradio. Niko me nije pritiskao, niti ucenjivao, niti napadao. Vučić je prihvatio moju argumentaciju - kaže Vučević i ističe da je još 1. novembra bio spreman da da ostavku.

