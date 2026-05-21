Profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu Dubravka Stojanović gostovala je u Tuzli u jednom podkastu i tom prilikom govorila o blokadama u Srbiji. On je istakla da je najvažnije da predsednik Srbije Aleksandar Vučić padne s vlasti.

Ona je naglasila da je "Srbija dokaz da istoriju pišu poraženi", te je ovu svoju izjavu obrazložila tvrdnjom da se Vučić, po njenom mišljenju, priprema za revanš. Svojim izlaganjem Stojanovićeva je umanjila značaj srpskih žrtava, za nju su Srbi agresori, a optužila Vučića da priprema novi rat.

- Najvažnije jeste da Vučić padne. Zato što mislim da su i ratovi u Jugoslaviji napravljeni zahvaljujući zloupotrebi srpskih žrtava u NDH, posebno Jasenovca, i vi proizvodite sve ono što vam je potrebno za novi rat. Dakle, vi proizvodite taj osećaj žrtve i vi proizvodite pre svega strah kod ljudi da će se to ponoviti i u tom trenutku ljudi mogu da postanu agresivni - rekla je Stojanović i dodala:

- Dakle, oni odjednom osete tu snagu, objasnili ste im da su oni brane, dakle da je to moralno ispravno i oni mogu da krenu u agresiju. Vučić je u tome majstor, on je fokusirao kompletne ratove isključivo na "Oluju" i na izvesnu bitku na Košarama na Kosovu, gde su Srbi izgubili. Dakle, nastavlja se ta priča i jedini smisao takvog tumačenja je u stvari priprema za revanš, priprema za nove ratove - rekla je Stojanović.

Potom je istakla kako su Srbi krivi za "Oluju" i da bi o tome bi učili našu decu:

- To nisu bile pozorišne predstave, to je bila inscenacija bitke, zapravo. No, neverovatno. I mi ih pitamo, pa dobro, šta vi mislite da je Oluja? Da. Tu se zbune. Oni to nikad, mi kažemo, vi znate da su Hrvati proterani skoro kompletno s tim teritorijom. Nikad čuli.

Prilikom gostovanja, intenzivno se potencirao narativ profesorke da se Srbija prikaže u lošem svetlu:

- Ja sve stalno molim, nemojte da govorite, istoriju pišu pobednici. Srbija je dokaz da to nije tačno, jer sada u Srbiji istoriju pišu poraženi.

Potom je usledio napad na Vučića i najava nasilja kako bi blokaderi oteli vlast, te je voditelj postavio pitanje:

- Da li smatrate, hoće li ikada, kad god se to desilo, Vučić mirno predati vlast?

- Vučić nije lik koji bi mirno predao vlast - odgovorila je bez trunke sramote Dubravka Stojanović.