VUČEVIĆ SA DELEGACIJOM SNS U POSETI KINI: Srbija ima šta da nauči iz ovakvih primera razvoja, modernizacije i primene savremenih tehnologija
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević boravi u radnoj poseti NR Kini.
Imam čast da predvodim delegaciju Srpske napredne stranke koja boravi u poseti Kini, rekao je Vučević i dodao da je danas delegacija SNS imala priliku da obiđe Centar pametnog grada u Gvandžou – mesto gde se u realnom vremenu prikupljaju i analiziraju najvažnije informacije za funkcionisanje jednog od najvećih kineskih megalopolisa.
- Ovakvi sistemi pokazuju kako tehnologija, inovacije i dobra organizacija mogu da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu bržem razvoju gradova - naglasio je predsednik SNS.
Obišli smo i “Canton Tower”, jedan od simbola modernog Gvandžoa i snažan pokazatelj tehnološkog i infrastrukturnog napretka Kine. Gvandžou danas predstavlja primer kako se tradicija, inovacije i savremeni urbani razvoj mogu uspešno povezati u viziju grada budućnosti, rekao je Vučević.
- Srbija ima šta da nauči iz ovakvih primera razvoja, modernizacije i primene savremenih tehnologija. Uveren sam da upravo razmena iskustava i jačanje saradnje doprinose boljoj budućnosti i razvoju naših društava - zaključio je predsednik SNS.