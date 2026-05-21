Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević boravi u radnoj poseti NR Kini.

Imam čast da predvodim delegaciju Srpske napredne stranke koja boravi u poseti Kini, rekao je Vučević i dodao da je danas delegacija SNS imala priliku da obiđe Centar pametnog grada u Gvandžou – mesto gde se u realnom vremenu prikupljaju i analiziraju najvažnije informacije za funkcionisanje jednog od najvećih kineskih megalopolisa.

- Ovakvi sistemi pokazuju kako tehnologija, inovacije i dobra organizacija mogu da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu bržem razvoju gradova - naglasio je predsednik SNS.

Vučević sa delegacijom SNS u radnoj poseti Kini

Obišli smo i “Canton Tower”, jedan od simbola modernog Gvandžoa i snažan pokazatelj tehnološkog i infrastrukturnog napretka Kine. Gvandžou danas predstavlja primer kako se tradicija, inovacije i savremeni urbani razvoj mogu uspešno povezati u viziju grada budućnosti, rekao je Vučević.