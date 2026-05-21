Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević boravi u radnoj poseti NR Kini.

Imam čast da predvodim delegaciju Srpske napredne stranke koja boravi u poseti Kini, rekao je Vučević i dodao da je danas delegacija SNS imala priliku da obiđe Centar pametnog grada u Gvandžou – mesto gde se u realnom vremenu prikupljaju i analiziraju najvažnije informacije za funkcionisanje jednog od najvećih kineskih megalopolisa.

- Ovakvi sistemi pokazuju kako tehnologija, inovacije i dobra organizacija mogu da unaprede svakodnevni život građana i doprinesu bržem razvoju gradova - naglasio je predsednik SNS.

Vučević sa delegacijom SNS u radnoj poseti Kini Foto: Kurir

Obišli smo i “Canton Tower”, jedan od simbola modernog Gvandžoa i snažan pokazatelj tehnološkog i infrastrukturnog napretka Kine. Gvandžou danas predstavlja primer kako se tradicija, inovacije i savremeni urbani razvoj mogu uspešno povezati u viziju grada budućnosti, rekao je Vučević.

- Srbija ima šta da nauči iz ovakvih primera razvoja, modernizacije i primene savremenih tehnologija. Uveren sam da upravo razmena iskustava i jačanje saradnje doprinose boljoj budućnosti i razvoju naših društava - zaključio je predsednik SNS.

Ne propustitePolitika"BLOKADERSKA POLITIKA JE SVE SAMO NE SVETLA" Vučević osudio napad na aktiviste SNS u Beogradu
Miloš Vučević Neispričano (3).jpeg
Politika"SNS JE SPREMAN DA ISPITA PONAŠANJE SVAKOG POJEDINCA" Vučević poslao važnu poruku: Svi koji se kriju iza predsednika Vučića, urušavaju sopstvenu državu!
2026-05-19 09_23_44-Message.png
Politika"ĐOKIĆ MI JE OTVORENO PRETIO NEMIRIMA, DA ĆE DOĆI DO KOLAPSA NA UNIVERZITETIMA!" Miloš Vučević za Kurir TV: Vučić je znao šta će se desiti (VIDEO)
Miloš Vučević Neispričano (3).jpeg
PolitikaJEDAN DRUG MI JE POGINUO, DRUGI JE BIO RANJEN Miloš Vučević ekskluzivno za Kurir o nepoznatim detaljima iz privatnog života: Ove slike nikada neću zaboraviti!
Miloš Vučević Neispričano (6).jpeg