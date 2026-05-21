Filozof Filip Grbić izjavio je da je, kako je naveo, potpuni promašaj tvrditi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić autokrata, već da je reč o jednom od najliberalnijih lidera u Evropi.

- Moja teza je da je potpuni promašaj tvrditi da je Aleksandar Vučić autokrata. On je jedan od najliberalnijih predsednika u Evropi, a ponekad i to na moju žalost, mogu da konstatujem da u Srbiji svako radi šta hoće - kazao je Grbić na RTS-u i dodao:

- Ne da nemamo autokratiju, nego da imamo čak višak slobode koji preti da preraste u tiraniju.

