Blokaderski blok ponovo je ušao u crvenu zonu kada je reč o svađama, međusobnim uvredama i pretnjama, a jedan od najagresivnijih aktera je lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. Blokaderi više ne mogu da prećute sve ono što jedni o drugima misle, a što su prethodnih godinu i po uporno skrivali "zbog mira u kući".

Tog mira odavno više nema, a potvrda toga je poslednji izliv uvreda koje su razmenili Grbović i blokader Strahinja Jovanović, inače influenser i odbornik u SO Inđija, a zatim su se u svađu umešali i blokaderi iz Eko straže.

Grbović je na društvenim mrežama očigledno izgubio kontrolu zbog brojnih kritika koje jedobio od saborca u blokaderskom pokretu, te je direktno i vulgarno počeo da ga vređa na Iksu.

- Ti nesrećo nemaš ni 32 pregleda ovih izlučevina koje nazivaš mislima - odbrusio je Grbović Jovanoviću.

Prethodno je Jovanović žestoko potkačio Grbovića i njegov napad na tekstove blokaderskog glasila Danas.

- Vidi mladu što se uvredila jer ima kritički tekst o njemu u Danasu. I odmah bi da uređuje ove novine, a ima 32 glasa (računajući prijatelje i rodbinu). Kako bi bilo da ima stvarno moć? Išao bi odma da se obračuna sa novinarima Danas jer mu se ne sviđa kolumna? Baš ne voli kritiku - napisao je Jovanović na Iksu.

Sa naloga Eko straže stigao je predlog šta treba Pavle Grbović da radi.

- Ljudi, dajte da uhlebimo ovog posle smene da očitava brojila ili prima pakete, da se ne blamira više po mrežama za mandat - poručuju iz Eko straže.