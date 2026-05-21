- Dani kada pojas presvete Bogorodice blagosilja srpski narod, naše majke, sestre i sve pravoslavne porodice u Srbiji jesu dani blagoslova i podrške svetosavskom putu na kome se Srbija nalazi, a koji je ustrojio predsednik Srbije Aleksandar Vučić jos 2013 godine - istakao je on.

- A među njima je i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Vučića i njegovu porodicu mogu mrzeti koliko god žele ali nikada ne mogu da poreknu da je ovaj pojas koji je jedna od najvećih pravoslavih svetinja na svetu u Srbiju došao za vreme njegovog rukovođenja državom. Srpski rečeno, Vučiću mogu pljunuti pod prozor svi srpski dušmani, i to ako im on dozvoli. U odnosu na sve njih, Vučić je persona, svetosavac i državnik. Hvala predsedniku Vučiću i njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju za ovaj veliki blagoslov Srpskom rodu i našoj otadzbini u celini - zaključio je Stojković.