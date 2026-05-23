Blokaderski mediji poslednjih dana gotovo svakodnevno pišu da bi vlast mogla da posegne za provokacijama prema studentima i opoziciji, uporno zaboravljajući na činjenicu da su upravo blokaderi ti koji su mesecima izazivali nerede. Dosad je država uvek delovala suzdržano i time sprečila teže incidente, ali izgleda da su oni pogrešno shvatili tu suzdržanost i procenili da bi nasiljem možda mogli da dođu do rezultata koje ne mogu da ostvare na biračkim mestima, smatraju sagovornici Kurira.

Miroslav Bjegović, stručnjak za kontraterorizam i organizovani kriminal, ocenio je za Kurir da su dosadašnji pokušaji obojene revolucije propali i da je narod shvatio ko ne želi dobro svojoj zemlji.

- Srpski narod nije dao podršku onima koji žele da unište državu i onima koji žele da sklone Aleksandra Vučića samo zato što je stao na put narko-mafiji i svima koji ne žele dobro Srbiji. Bliže se izbori i svako će imati mogućnost da iznese svoj stav koji ćemo svi zajedno poštovati. Veliki problem u Srbiji predstavlja deo građana koji podržava ono što nije u skladu sa nacionalnim interesima Srbije. To je ono što ne samo Zapad, nego i naš region želi, a to je da promeni vlast i na njeno mesto postavi one koji su protiv srpskih interesa - poručuje Bjegović.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

On naglašava da veliku ulogu u pokušaju destabilizacije Srbije imaju i strani centri moći koji deluju preko određenih lica.

- Pojedinci od zapadnih centara moći dobijaju određena sredstva koja na neki način treba da opravdaju. Radi se o pojedincima koje Srbija nikad neće podržati. Ovde nije reč o Aleksandru Vučiću, ili SNS, već o Srbiji. U tom pokušaju obojene revolucije, čiji smo očevici već godinu i po, nije pobedio sam Vučić, već je pobedio narod. Shvatili su da je nekome u cilju da Srbiju dovede u vazalnu funkciju, da neko, zapravo, želi da Srbija ne postoji. Moramo da sačuvavamo ono što imamo - predznak "srpsko", a neko želi da toga nema. Imamo brojne antisrpske udare, dok pojedinci ne shvataju još da smo svi zajedno u odbrani naše države, jedine koju imamo, a koju nam niko ne može oduzeti. Kao neko ko je od 1992. proveo 846 dana na ratištu braneći srpske interese, znam kako se čuva država, pritom ne napadajući nikoga. Moj poziv svima je da zajedništvom stanemo u odbranu naših nacionalnih interesa, a oni koji ne smatraju da je to naša obaveza, ne treba da budu u toj koloni. Možemo se u nečemu slagati ili ne, ali Srbija i sve srpsko mora svima da nam bude broj jedan - ističe Bjegović.

Milan Petričković, profesor sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocenjuje da je spinovanje karakteristično za blokadersku platformu.

- Blokaderski pristup je distopičan. Uprkos činjenicama, u stanju su da okrenu sve, da spinuju sve i cilj im je da pritiscima na javno mnjenje izazovu reakciju policije i građana. Posledica jednog takvog njihovog delovanja je društvena destabilizacija. Pokušavaju da propagiraju to da "unapred znaju" da će biti incidenata koje će sami izazvati, a koje će pripisati vlasti. Sve vreme su oni ti koji su agresivni i izazivaju reakciju naroda u cilju stvaranja društva koje će im verovati. U odsustvu autoriteta, to je jedino što mogu da ponude - pokušaj iskrivljavanja istine, odnosno, spin - govori Petričković.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Petričković podseća da je država sve vreme uporno potencirala dijalog i smirivanje tenzija.

- Blokaderi su upadali ljudima na posede, ucenjivali ih, fizički napadali, a država je preko svake mere, po mom mišljenju, ostala suzdržana. U toj njihovoj anarhiji više od 200 policajaca je teže povređeno i time je podneta žrtva zarad mira. Javašluk je njihov jedini adut, a davljenik se za slamku hvata. Mi vidimo na delu njihovo hibridno dejstvo, jer ako se argumentovano izloži, u njihovim redovima najviše ima huligana kojima je nasilje primarno zanimanje. Mediji će i u narednom periodu sigurno ponavljati kako su oni sve to predvideli, samo kako bi okrivili srpsku policiju i stavili odgovornost na teret države. Srbija se uprkos tome grčevito bori i uspeva da sačuva red i mir sopstvenog naroda - zaključuje profesor.