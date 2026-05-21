Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ocenio je da je odluka Prištine o određivanju pritvora za sedmoro direktora srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, među kojima su i čelni ljudi zdravstvenih ustanova u centralnom delu pokrajine, politički motivisana i neprihvatljiva.

- Politički je motivisana odluka Prištine da se za sedmoro uglednih direktora srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, od kojih su troje ugledni čelnici zdravstvenih ustanova na prostoru centralnog dela naše južne pokrajine, odredi pritvor - istakao je ministar Lončar.

On je rekao da je reč o uglednim lekarima i profesionalcima koji svoj posao obavljaju u skladu sa strukom i etikom, te da su sada izloženi, kako navodi, montiranom procesu i političkoj kampanji.

- Izražavam oštar protest zbog ovakve odluke i ističem da je reč o vrhunskim profesionalcima, uglednim i časnim lekarima koji svoj posao obavljaju godinama u skladu sa svim pravilima etike i struke i sada su žrtve montiranog procesa i političke kampanje Prištine i onih koji srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ne žele ništa dobro - dodao je.

Ministar je dodao da nigde na svetu nije zabeleženo da se čelni ljudi krucijalnih zdravstvenih institucija drže u pritvoru kao deo nečije političke kampanje i neosnovanih insinuacija.

- Ističem da će Ministarstvo zdravlja zajedno sa državom Srbijom nastaviti da pomaže srpskim zdravstvenim ustanovama na prostoru Kosova i Metohije još odlučnije i da će posebno tražiti način da pomogne pogođenim zdravstvenim institucijama na prostoru centralnog dela Kosova i Metohije - navodi se u saopštenju ministra zadravlja Zlatibora Lončara.

Podsećamo, Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Iz tog suda je saopšteno da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtev osnovnog tužilaštva u Prištini za određivanje mere pritvora protiv M.D, B.P, LJ.K, M.D, N.R, B.L. i S.M.