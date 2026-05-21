Odluku o određivanju jednomesečnog pritvora srpskim predstavnicima iz Gračanice, među kojima su i rukovodioci ključnih zdravstvenih i obrazovnih institucija, danas je osudio ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, ocenivši da je reč o politički motivisanom potezu Prištine usmerenom na zastrašivanje srpskog stanovništva pred predstojeće izbore.

- Najoštrije osuđujemo drakonsku i politički motivisanu odluku o određivanju jednomesečnog pritvora srpskim predstavnicima iz Gračanice, uključujući rukovodioce ključnih srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija koje služe lokalnoj zajednici - naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Taj potez, kako je naveo, dolazi u kontekstu jasnih nastojanja režima u Prištini da zastraši srpsko stanovništvo i oblikuje političko okruženje pred predstojeće izbore u korist "preferiranih kandidata".

- Takva zloupotreba institucionalnih i pravosudnih mehanizama ne samo da podriva osnovna prava i demokratske standarde, već direktno ugrožava funkcionisanje vitalnih institucija od kojih zavisi srpska zajednica - zaključio je Đurić.

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je danas pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova sa područja opštine Gračanica.

Kako je ranije saopštila Srpska lista, odlukom vlasti Aljbina Kurtija pritvor je određen Ljubiši Karadžiću, direktoru Osnovne škole "Miladin Mitić" u Lapljem Selu, Bobanu Petroviću, direktoru Srednje elektrotehničke škole u Sušici, Milici Dimić, direktorki Osnovne škole "Braća Aksić" u Lipljanu, Nebojši Rašiću, direktoru Srednje mašinske škole u Preocu, prof. dr Bratislavu Laziću, direktoru KBC Priština-Gračanica, dr Mirjani Dimitrijević, direktorki Doma zdravlja Gračanica, kao i dr Saši Mladenoviću, direktoru Doma zdravlja u Donjoj Gušterici.

Grupa direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija privedena je u utorak u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", saopštilo je ranije tzv. tužilaštvo u Prištini. Iz tog tužilaštva navedeno je i da su srpski predstavnici privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pritiscima na birače pred izbore zakazane za 7. jun.