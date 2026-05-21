Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Četvrtkom u 9 u 21 na Prvom programu Radio televizije Srbije.

Vučić je na početku komentarisao slučaj Aleksandra Nešovića.

- Tužilac je tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Želim da pohvalim sve pripadnike policijskih jedinica koji su učestvovali u traženju tela. Posebno žandarmeriji koja je našla telo. Ovo su uradili monstrumi. Nisu ljudi. O kome god da se radi nije ubijeno lice ni akademik ni neko bez dosijea, ali da na ovakav način nešto uradite je zastrašujuće i zapanjujuće. Niko na ovakav način ne sme da strada. Napravili su ti akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo državne organe da navuče na pogrešan trag. Stalno je govorio Sava, Sava, Sava, ne bi li tražili telo u Savi ali smo shvatili da obmanjuju i lažu, i posvetili smo se terenu kod Inđije i ljudi koji su specijalci našli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu. Pre nego su iskopali bure, shvatili su da je reč o tome. Bure je presečeno na pola, telo je sklupčano, paljeno, mada je krvi ostalo i DNK se utvrđuje, ali 99% je reč o gospodinu Nešoviću. Onda su to i betonirali u nekoj garaži.

- Ta lica su se vratila posle toga, dva sata im je ta operacija trajala, u kafanu i popila piće. Možete da zamislite sa kakvim monstrumima imate posla. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, bez zataškavanja i sada pitam sve ove lažove koji su 3 dana obmanjivali javnost, svi ti lažovi koji su pokušavali da obmanu, neka se zapitaju da li time ohrabruju da time čine slična dela u budućnosti. To je za nas znak za uzbunu. Ne da nisam zadovoljan, iz kože bih iskočio. Svi koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće da napuste posao, mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, 97 odsto su čestiti policajci i zbog tih 3 odsto koje svi ljudi znaju, prljavi policajci i ceo grad to zna i mnogi gradovi to znaju, više neće moći taj posao da obavljaju. Moraće da postoji striktnost, obaveznost i jasne norme koje niko neće moći da ruši.

- Biće to teška borba. Pitanje je kako će se ovo završiti, ja dajem obećanje da ću dati sve od sebe. Znam šta ljudi očekuju od države. Znate li koliko ubistava imamo od 2000. do 2012. u 1946, a od 2013. do 2026. 1125. Ono što nam je problem, imate ljude za koje ne možete da kažete da su uvek loše radili za državu. Ali posle nekog perioda kažu "moramo da budemo u kontaktu sa kriminalcima zbog informacija itd". Ovaj monstrum koji je ovo uradio je bio policajac. Napustio je policiju 2001. ili 2002. Ovaj drugi je vozač, opet nešto povezan sa policijom. Za mene je neverovatno da imamo policajca koji kažu "on je zazidan u Expu, nikada nećemo otkriti". Hoćemo li imati dovoljno hrabrosti i snage, jer i o ovome će mnogi da ćute. Postoje tužioci, postoje sudovi, ali mora postojati i naša reakcija na ovo i biće najžešća moguća. - Onaj kome se dokaće krivično delo biće tretiran kao kriminalac, onaj kome se ne može dokazati biće pušten. Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona i jači od države. Supruga ubijenog je došla u 16 sati, pošto je delo verovatno izvršeno. Reagovali smo snažno i odgovorno. Uhapsili i veći broj lica nego što bi mogli i u prvom momentu da osumnjičite. Tako ćemo i ubuduće da radimo.

- Ovo je jedna od najsigurnijih zemalja u celoj Evropi, a po broju razotkrivenih ubistava jedna od najboljih i najefikasnijih policija sasvim sigurno u celoj Evropi. Ali ja time nisam zadovoljan i uvek se to nalazi na nekom od rukovodećih položaja. Hoću da imam uređenu zemlju da ovakve stvari više nikada ne vidimo. Srećan sam što možemo da pokažemo da nema zaštićenih. Za sve u ovoj zemlji sam ja kriv, samo ni za šta nisam zaslužan. Kad pada kiša, kad Zvezda gubi ili se desi teško ubistvo, Vučić je kriv. Kad nešto izgradim kažu "ne, to su naše pare".