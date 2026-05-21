Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izneo je večeras niz detalja o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića, komentarišući rad policije i tok istrage.

Govoreći o ulozi tužilaštva i policije, Vučić je posebno pohvalio angažovanje pripadnika policijskih jedinica i Žandarmerije u potrazi za telom.

– Tužilac je tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Želim da pohvalim sve pripadnike policijskih jedinica koji su učestvovali u traženju tela. Posebno žandarmeriju koja je našla telo. Ovo su uradili monstrumi. Nisu ljudi. O kome god da se radi nije ubijeno lice ni akademik ni neko bez dosijea, ali da na ovakav način nešto uradite je zastrašujuće i zapanjujuće. Niko na ovakav način ne sme da strada.

Foto: RTS Printscreen

Predsednik je govorio o pokušaju usmeravanja istrage na pogrešan trag i detaljima potrage.

– Napravili su ti akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo državne organe da navuče na pogrešan trag. Stalno je govorio Sava, Sava, Sava, ne bi li tražili telo u Savi ali smo shvatili da obmanjuju i lažu, i posvetili smo se terenu kod Inđije i ljudi koji su specijalci našli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu. Pre nego su iskopali bure, shvatili su da je reč o tome. Bure je presečeno na pola, telo je sklupčano, paljeno, mada je krvi ostalo i DNK se utvrđuje, ali 99% je reč o gospodinu Nešoviću. Onda su to i betonirali u nekoj garaži.

Telo Aleksandra Nešovića nađeno u buretu kod Inđije

Vučić je govorio i o postupanju osumnjičenih nakon događaja i reakciji države.

– Ta lica su se vratila posle toga, dva sata im je ta operacija trajala, u kafanu i popila piće. Možete da zamislite sa kakvim monstrumima imate posla. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, bez zataškavanja i sada pitam sve ove lažove koji su tri dana obmanjivali javnost, svi ti lažovi koji su pokušavali da obmanu, neka se zapitaju da li time ohrabruju da čine slična dela u budućnosti.