Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o radu policije, bezbednosnoj situaciji u zemlji i najavljenim reformama u sistemu bezbednosti, ističući da država mora biti odlučna u obračunu sa kriminalom i zloupotrebama u institucijama.

– Svi koji učestvuju u zaštiti kriminalaca, moraće da napuste posao, mi nećemo tajkunsku policiju koja će da pravi biznise, 97 odsto su čestiti policajci i zbog tih 3 odsto koje svi ljudi znaju, prljavi policajci i ceo grad to zna i mnogi gradovi to znaju, više neće moći taj posao da obavljaju. Moraće da postoji striktnost, obaveznost i jasne norme koje niko neće moći da ruši.

Predsednik je potom naglasio da pred državom stoji teška borba i da očekuje pun angažman svih nadležnih institucija.

– Biće to teška borba. Pitanje je kako će se ovo završiti, ja dajem obećanje da ću dati sve od sebe. Znam šta ljudi očekuju od države. Znate li koliko ubistava imamo od 2000. do 2012. u 1946, a od 2013. do 2026. 1125.

U nastavku obraćanja govorio je o izazovima u radu službi bezbednosti i potrebi za jačom kontrolom.

– Ono što nam je problem, imate ljude za koje ne možete da kažete da su uvek loše radili za državu. Ali posle nekog perioda kažu "moramo da budemo u kontaktu sa kriminalcima zbog informacija itd". Ovaj monstrum koji je ovo uradio je bio policajac. Napustio je policiju 2001. ili 2002. Ovaj drugi je vozač, opet nešto povezan sa policijom. Za mene je neverovatno da imamo policajca koji kažu "on je zazidan u Ekspu, nikada nećemo otkriti". Hoćemo li imati dovoljno hrabrosti i snage, jer i o ovome će mnogi da ćute. Postoje tužioci, postoje sudovi, ali mora postojati i naša reakcija na ovo i biće najžešća moguća.

On je poručio da će svako ko počini krivično delo biti procesuiran, bez izuzetaka.

– Onaj kome se dokaće krivično delo biće tretiran kao kriminalac, onaj kome se ne može dokazati biće pušten. Za nas ne postoje oni koji su iznad zakona i jači od države. Supruga ubijenog je došla u 16 sati, pošto je delo verovatno izvršeno. Reagovali smo snažno i odgovorno. Uhapsili i veći broj lica nego što bi mogli i u prvom momentu da osumnjičite. Tako ćemo i ubuduće da radimo.

Govoreći o stanju bezbednosti u zemlji, Vučić je ocenio da je Srbija među sigurnijim državama u Evropi, ali da uprkos tome postoji prostor za unapređenje sistema.

– Ovo je jedna od najsigurnijih zemalja u celoj Evropi, a po broju razotkrivenih ubistava jedna od najboljih i najefikasnijih policija sasvim sigurno u celoj Evropi. Ali ja time nisam zadovoljan i uvek se to nalazi na nekom od rukovodećih položaja. Hoću da imam uređenu zemlju da ovakve stvari više nikada ne vidimo. Srećan sam što možemo da pokažemo da nema zaštićenih.

On se osvrnuo i na ličnu percepciju odgovornosti u javnosti.

– Za sve u ovoj zemlji sam ja kriv, samo ni za šta nisam zaslužan. Kad pada kiša, kad Zvezda gubi ili se desi teško ubistvo, Vučić je kriv. Kad nešto izgradim kažu "ne, to su naše pare".

U osvrtu na kriminalne grupe, posebno je govorio o vezama pojedinih klanova i nedavnim policijskim akcijama.

– Kada vam kažu vračarski klan to je deo jednog od ova dva klana iz Crne Gore, to je njihova reakcija bila i an sva ova hapšenja vezana za restoran 27. Velike količine droge smo zaplenili u poslednjim danima. Lica koja su razbijala prozore, spaljivala lokale, biće uhapšena u najbržem mogućem roku, to su dva lica. Ova država je veoma snažna i nema zaštićenih.

Nakon toga, predsednik je govorio i o percepciji bezbednosti i kritici javnosti.

– Postoji jedan problem, ljudi u Srbiji obožavaju da pričaju samo o lošim stvarima, ne govorim samo o blokaderskom pokretu već i provladinom pokretu. Podaci koje imamo nedvosmisleno govore da su neuporedo bezbedniji gradovi u Srbiji nego u Evropi.

On je zaključio da će svi problemi biti rešavani u skladu sa zakonom i institucijama sistema.

– Problemi postoje ali ćemo ih i te kako rešavati. Sva čuda moraće da budu obavezana zakonom. Po zakonu o radu nema te sile zbog koje možete da ih otpustite. Nije krivično delo to što se on video sa nekim jer on sastavi zapisnik da se video sa nekim zbog te i te informacije. I on kaže da se tu slučajno našao tu tog dana. Mi ćemo da napišemo u zakonu da mora da prijavi kontakt, a kada ga vidiš bez prijavljenog kontakta, on dobije otkaz. I to nemate u zakonu.