Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o predstojećoj poseti Narodnoj Republici Kini, najavljenim sastancima na visokom nivou i planiranim ekonomskim sporazumima, ističući značaj novih investicija i industrijske saradnje.

– Ja očekujem u Narodnoj Republici Kini da imamo jednu izuzetnu posetu. Čak sam saznao da postoji mogućnost da dobijem i najviši orden od predsednika Sija. To bi za mene lično bila neverovatna čast i bio bih najponosniji predsednik na svetu, ukoliko bude istina. Ali ono što je mnogo važnije od svega toga jesu rezultati koje donosimo građanima.

On je potom naveo da su već dogovorene značajne investicije i da će tokom posete biti potpisan veći broj sporazuma sa kineskim kompanijama.

– Donećemo građanima, verujem da smo u ovom trenutku dogovorili oko milijardu u investicijama. Već smo dogovorili milijardu u investicijama, i ja ću to tamo da potpisujem sa kineskim kompanijama, ja i drugi ministri i ja. Potpisaćemo dve velike zajedničke izjave, predsednik Si i ja. Potpisaćemo najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora kojih neće biti manje od još 30.

Predsednik je govorio i o pravcima buduće saradnje, uključujući tehnologiju i industrijski razvoj, naglašavajući modernizaciju i industrijalizaciju Srbije.

– Dakle, jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije. Sa njima ćemo da razgovaramo i kao o Srbiji kao lokaciji za razvoj i proizvodnju i čipova. Takođe ćemo razgovarati, takođe ćemo razgovarati o robotima.

Predsednik je najavio i potencijalne projekte u oblasti naprednih tehnologija i robotike, uključujući proizvodnju humanoidnih sistema.

– I ja verujem da ćemo otvoriti fabriku za proizvodnju ovih humanoidnih ili čovekolikih robota i pasa robota, robodogova, kako se već nazivaju, već krajem juna ili u prvoj ili drugoj nedelji jula.