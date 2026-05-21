Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o odlasku u Crnu Goru, razlozima posete i političkim okolnostima u regionu, ističući da će u Tivtu boraviti nakon razgovora sa evropskim zvaničnicima.

– Nisam želeo da izbegnem, nemam ništa protiv Crne Gore. Ići ću u, u Tivat, ne zato što su me oni pozvali, već zato što mi je rekla Ursula fon der Lajen, prema njoj osećam poštovanje, jer ne zaboravite, ona je jedina od svih njih koja je želela da dođe u manja mesta u Srbiji, ne uvek u Beograd, i uvek pokazivala poštovanje prema Srbiji.

On je objasnio da odlazak u Crnu Goru ne vidi kao političku obavezu, već kao deo šireg evropskog konteksta, uz osvrt na prethodna nepojavljivanja na pojedinim skupovima.

– Da mi je neko drugi to tražio, ja bih rekao: "Neću da idem". I, kao što nisam otišao ni na Evropsku političku zajednicu poslednja dva puta, ja ne znam šta bi bio smisao, ne znam o čemu da pričam. Da pričam o vladavini prava. Da pričam o vladavini prava gde mi objašnjavaju kako smo mi na lokalnim izborima tukli blokadere, a od 23 incidenta oni izazvali 21.

Foto: RTS Printscreen

On je potom naveo da je odluka o dolasku u Crnu Goru doneta nakon konsultacija sa predsednicom Evropske komisije, uz naglasak da želi dobre odnose sa regionom.

– Dakle, u Crnu Goru idem na poziv i posle razgovora sa Ursulom fon der Lajen, da razgovaram sa njima, i to je razlog zašto idem. A inače, što se drugih stvari tiče, sve najbolje im želim.

Na kraju je govorio i o ekonomskom odnosu Srbije i Crne Gore, uz poređenje privrednog razvoja.

– Ne zaboravite da su oni, kada sam postao predsednik Vlade, imali platu od 495 evra, Srbija 329 evra. Danas nemaju višu platu. Mi brže napredujemo i brže ćemo da napredujemo ekonomski. Mene najviše zanima naš ekonomski napredak.

Foto: RTS Printscreen

- Ne mogu da teram bilo koga drugog... nije pitanje da li idete na nečije more. Moramo da razgovaramo o važnijim stvarima. Oni nas svaki dan optužuju da se mešamo u njihove unutrašnje stvari. Što bih se nudio nekome, tražio nešto, svako ko tvrdi da nije Srbin, ko se ranije izjašnjavao, a sad govore da su vekovima nešto drugo... Ako ne želiše da budeš Srbin, verujem da nisi Srbin. Slavite nezavisnost, te žalopojke kako su pod pritiskom velikosrpskih aspiracija... nismo mi priznali 14 posto teritorije Crne Gore da vam je neko oteo, nego ste vi to uradili sa Kosovom i Metohijom. Ništa vam nažao nismo učinili.

- Imam najbolji odnos sa Milanom Kneževićem i mislim da je on pokazao ko je, čak i onima koji pripadaju srpskom narodu. Odnos sa Jakovom Milatovićem i Milom Đukanovićem mi je isti.