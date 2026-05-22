Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je hapšenje sedmoro časnih direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija u AP Kosovo i Metohija, bez ikakvih dokaza, samo zato što su Srbi, poslednji u nizu primera kršenja svih civilizacijskih normi i osnovnih postulata vladavine prava sa potpisom Aljbina Kurtija.

"Lažni premijer lažne države ima saveznika u lažnom predstavniku Srba Nenadu Rašiću, koji je 'prodao veru za večeru'. Zbog takvih, na predstojećim izborima Srpska lista će dobiti još snažniju podršku jer je najsnažnija brana srpstva u našoj južnoj pokrajini", naveo je Vučević na drštvenoj mreži "X".

Prema njegovim rečima, ono što danas vidimo u AP KiM jasno pokazuje da Kurti sa svojim jatacima ima nameru da nastavi sveobuhvatno političko, pravno, institucionalno i fizičko nasilje nad Srbima.

"Po Kurtiju, ako ste Srbin možete biti hapšeni, optuženi i držani u pritvoru koliko god to on želi. Zato su važni vanredni parlamentarni izbori 7. juna, jer je glasanje za Srpsku listu, ujedno i glas protiv Kurtijevog režima čiji deo je i Nenad Rašić, koji slavi OVK", naglasio je Vučević.

Dodao je da narod vidi ko je vera, a ko nevera.

"Za razliku od blokadera koji otvoreno pljuju Srpsku listu i nisu u stanju da pričaju o Kosovu i Metohiji, a hoće da vode državu, Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem će se uvek zalagati za principe međunarodne vladavine prava i Povelju UN, vodiće politiku mira i stabilnosti i boriti se za interese svog naroda na Kosovu i Metohiji", poručio je Vučević.