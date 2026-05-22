Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević, koji predvodi delegaciju stranke u poseti Kini, sastao se danas u Guandongu sa gospođom Džang Guodži, stalnim članom Provincijske komisije KPK u Guandongu i zamenikom guvernera provincije Guandong.

- Potvrđeno je ono što danas svi vide – odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili snažniji, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu i međusobnom poverenju predsednika Aleksandar Vučić i Si Đinping - napisao je Vučević u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Vučević je rekao da se razgovaralo o novim mogućnostima saradnje u oblastima ekonomije, investicija, infrastrukture, industrije, novih tehnologija i poljoprivrede, kao i o jačanju akademskih i studentskih razmena.

- Srbija u Kini vidi iskrenog i pouzdanog prijatelja i nastaviće da gradi partnerstvo koje donosi nove investicije, razvoj i bolji životni standard za naše građane. Čelično prijateljstvo Srbije i Kine nastavlja da jača - istakao je Vučević.