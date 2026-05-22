Slušaj vest

Blokaderska voditeljka Danica Vučenić ugostila je u svojoj emisiji na blokaderskoj N1 studentkinju blokaderku sa Fakulteta političkih nauka Elu Zeković sa kojom je razgovarala o skupu blokadera koji će biti održan na Slaviji.

- Ovo je 4. put Slavija. Da li ste na istom mestu na Slaviji, u simboličkom smislu, budući da se u zemlji nije mnogo toga promenilo, nije se vlast promenila, što vi zahtevate - raspisivanje izbora, a meri se učinak pobedom ili gubitkom. Da li je Srbija na istom mestu gde je bila prošle i preprošle godine - pitala je Vučenićeva.

Voditeljka je, postavljajući pitanja, izgovorila što je već svima kristalno jasno - da se blokaderi ni za pedalj nisu pomerili s mesta u svom političkom delovanju. Ako se osvrnemo na prethodne dve godine, građani su, osim protesta, blokada ulica i haosa u centru grada, teško mogli da vide bilo kakav potez ili rezultat blokadera.