Predsednica Narodne skupština Ana Brnabić izjavila je danas da je Srbiji članstvo u EU potrebno zbog njenih građana i privrede, a ne da bi imala pravo veta i svog komesara.

Brnabić je to rekla na panelu "Uloga jugoistočne Evrope u globalnoj sistemskoj transformaciji" na GLOBSEC2026 forumu u Pragu, odgovarajući na pitanje kako vidi politiku proširenja EU i apel nemačkog kancelara Fridriha Merca da se integracija Zapadnog Balkana u EU ubrza kroz postepenu intergraciju u donošenje odluka EU.

Na konstataciju moderatora Vladimira Bilčika da je region Zapadnog Balkana obeležen sukobima, Brnabić je odgovorila da određeni sukobi i dalje postoje i da nikako ne mogu da se prevaziđu.

- Mislim da je upravo zbog toga potpuno jasno da region treba da postane deo EU kao najuspešnijeg mirovnog projekta u istoriji čovečanstva, kako bi ti sukobi ostali u prošlosti - rekla je Brnabić.

Dodala je da danas EU postavlja isključivo administrativna pitanja.

- Razumem vrednosti, razumem značaj vladavine prava, ali opet, sve to može da se rešava, možda čak i mnogo lakše, kada region postane deo EU. I zaista verujem da je to politika i strateška odluka koja treba da bude doneta. Ja bih jednostavno išla sa hrabrom odlukom, pokazala da EU ima liderstvo i da to može da uradi - rekla je Brnabić.

Ocenila je da bi se sva otvorena pitanja koja postoje u regionu lakše rešavala kada bi region kao celina bio deo EU.

- Predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić je, kao što ste rekli, zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom, već rekao da nam je EU potrebna. Potrebna nam je zbog naših građana, potrebna nam je zbog naših kompanija. Ne trebaju nam neke stvari koje danas imaju punopravne članice EU, što je zapravo već koncept postepenog članstva, o kojem je Fridrih Merc govorio u svom jučerašnjem pismu. Na primer, ne treba nam komesar. EU trenutno ima previše komesara - rekla je Brnabić.

Ona je upitala i zašto bi Srbiji bilo potrebno pravo veta, navodeći da zemlja ne ulazi u EU da bi stvari činila komplikovanijim.

- Ne ulazimo da pravimo probleme i izazivamo poteškoće. Ne treba nam pravo veta. Ne treba nam komesar. Zapravo, nadamo se manjem broju komesara kada postanemo članica EU, zbog efikasnije evropske administracije. Ovo nam je potrebno zbog naših građana. Potrebno nam je zbog naših kompanija. I verujemo da ćemo Evropu učiniti snažnijom politički, ekonomski i strateški - zaključila je Brnabić.