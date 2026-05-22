Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja govorio je o najvažnijim političkim i bezbednosnim temama u zemlji, od istrage ubistva Aleksandra Nešovića i obračuna sa "prljavim policajcima" preko mogućih termina izbora i političkih tenzija, pa sve do ekonomskih pitanja, pregovora oko NIS-a i međunarodnih odnosa Srbije. Poručio je da država neće dozvoliti da bilo ko bude jači od zakona, kao i da će Srbija nastaviti da vodi politiku stabilnosti i ekonomskog razvoja.

O političkoj atmosferi i predstojećim izborima u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je i prof. dr Vladimir Petrov, koji je istakao da se u javnosti često stvara pogrešna slika da "jedan čovek odlučuje o svemu".

Foto: Kurir Televizija

- Postoji potpuno pogrešno poimanje da je jedan čovek kriv i odgovoran za sve i da pokriva sve sfere državnog delovanja. Takva percepcija je toliko pogrešna da je ponekad čak i smešna, da nije u nekim segmentima tragična i da ne izaziva dodatno nezadovoljstvo i agresiju kod jednog dela građana - rekao je Petrov.

On smatra da Srbija ulazi u period u kojem su gotovo izvesni parlamentarni izbori, dok će se tek videti da li će biti i predsedničkih.

- Kao profesor ustavnog prava mogao sam da pretpostavim da neće biti rano-letnjih izbora. Skupština mora da radi zbog evropske agende i važnih zakona koji treba da budu usvojeni. Upravo su izborni zakoni deo tog procesa i dobro je što su i iz Evropske unije stigle pozitivne ocene - objasnio je Petrov.

O izjavi Filipa Grbića

Posebno je izdvojio izjavu filozofa Filipa Grbića, koji je ocenio da je "potpuni promašaj" tvrditi da je Vučić autokrata.

- Filip Grbić je ozbiljan intelektualac koji nema stranački predznak i upravo zato njegove reči imaju dodatnu težinu. Ono što je rekao bilo je toliko očigledno i belodano da se čovek pita da li to uopšte treba posebno dokazivati - naveo je Petrov.

Govoreći o političkim tenzijama i protestima, predsednik Ustavnog suda upozorio je da se često prelaze granice demokratskog ponašanja.

- Kada napadate zgradu suda, kada okupirate tužilaštvo ili upadate u institucije države, to su veoma opasne stvari. Strašno je ugroziti bilo čiju bezbednost, ali je za državu još opasnije kada se napadaju najviše državne institucije, a da pritom nema adekvatne reakcije - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

"Vučićeva mudrost je omogućila stabilnost u državi"

Petrov je dodao da Srbija još nema dovoljno izgrađen sistem pravne države, ali smatra da se situacija postepeno smiruje upravo zahvaljujući, kako je rekao, kombinaciji "pravnih mehanizama i visokog stepena tolerancije".

- Vučić je često pokušavao da smiruje tenzije i spušta vatru među sukobljenim stranama. Mislim da je upravo ta državničkа mudrost omogućila da danas imamo mnogo stabilniju situaciju nego pre godinu dana - ocenio je Petrov.

Na kraju je poručio da se političke razlike mogu rešavati isključivo dijalogom i poštovanjem demokratskih pravila.

- Jedini put do slobodnih i fer izbora jeste dijalog, a jedini pravi ishod prihvatanje demokratskih pravila igre - zaključio je Petrov.