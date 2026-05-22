Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagramu i najnovijom porukom objasnio ko jedini može da vodi Srbiju u vremenima teških odluka, velikih izazova i konstantnih pritisaka.

- Na čelu Srbije mogu da budu samo oni koji je bezuslovno vole - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsetimo, predsednik je sinoć najavio da će izbori u Srbiji biti održani u periodu od kraja septembra do sredine novembra. On je tom prilikom istakao da svima nudi dijalog i da od dijaloga neće odustati, da ima poštovanje za svakog političkog protivnika i da će blokadere i dalje zvati na dijalog, iako oni na to neće pristati.

Vučić je rekao da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali je istakao da će se uvek zalagati za dijalog.

- Boriću se za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. To znači da će biti jasno ko ima većinu, da taj sprovodi svoj plan i program - rekao je sinoć Vučić.