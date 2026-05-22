U bazi "Jug" i na poligonu "Borovac" kod Bujanovca u toku je zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a, u organizaciji Komande kopnene vojske i Komande združenih snaga iz Napulja.

Na vežbi, pod nazivom "NATO - Srbija", učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske, uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Italije, Nemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore.

Tokom dvonedeljnih aktivnosti na terenu uvežbavaće se taktike, tehnike i procedure koje se primenjuju u operacijama podrške miru, kao što su obezbeđenje baze, rad na kontrolnom punktu, kontrola masovnih okupljanja i borba u urbanoj sredini.

Vežba je taktičkog nivoa, traje do 23. maja i pripadnicima Vojske Srbije i oružanih snaga država članica NATO-a pruža priliku za razmenu iskustava i praksi u radu.

Vežba se realizuje na osnovu zaključka Vlade Srbije i predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir.

Učešćem u međunarodnim vežbama unapređuje se osposobljenost komandi i jedinica Vojske Srbije za realizaju širokog spektra zadataka, uključujući i angažovanje u mirovnim operacijama, i istovremeno potvrđuje opredeljenost Republike Srbije za saradnju sa svim partnerima i očuvanje mira i stabilnosti.

Vežbi su prisustvovali ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, načelnik Generlaštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, zamenik pomoćnika generalnog sekretara Natoa za partnerstva ambasador Kevin Hamilton, predstavnici Natoa, delegacije partnerskih zemalja i međunarodnih vojnih organizacija, kao i pripadnici diplomatskog kora.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn