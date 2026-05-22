Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je da proces proširenja EU predugo traje, iako je geopolitička nužnost i predložio da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu izneo predlog i pridruženog članstva u Uniji. Usledila je i reakcija Petera Mađara koji je taj predlog podržao, ocenivši da bi bilo bolje da Evropska unija, pre Ukrajine, u svoje članstvo primi dugogodišnje kandidate za EU sa Zapadnog Balkana.

Inicijativu i predlog nemačkog kancelara prvi je podržao mađarski premijer Peter Mađar koji je istakao da bi EU trebalo najpre da primi države Zapadnog Balkana, koje se godinama nalaze u statusu kandidata, pa tek onda da otvara vrata novim zemljama poput Ukrajine!

On je dodao za austrijske medije da u procesu proširenja ne smeju da postoje posebna pravila za pojedine države, jer bi time EU izgubila kredibilitet, pre svega u regionima koji već dugo čekaju članstvo.

- Jednoglasno je mišljenje ne samo Mađarske, već gotovo svih vlada zemalja članica EU, da ne mogu postojati dva različita načina pristupanja. Svi koji žele da se pridruže EU moraju da prođu kroz iste procedure i ispune iste uslove - rekao je Mađar u izjavi za austrijske medije.

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku, za Kurir je istakao šta bi Srbiji doneo status pridruženog člana, ali i izneo moguće prepreke na tom putu.

- Ništa više nije na nama da uradimo, odluka je apsolutno na njima. Ako se odluka donese u Berlinu, ili Varšavi, to će se i ostvariti. Čim se stvari zakotrljaju, neminovno je da će do toga i doći za nekoliko meseci, možda godinu dana. Pozitivno bi bilo ono što nam je i najpotrebnije u ovom trenutku, a to je ulazak u Šengen zonu, a prepreka na tom putu bi mogao da bude stav Poljske koja će zahtevati od nas da se odreknemo Rusije! Njima je u cilju da nas uvuku u Evropsku uniju kako bi nas udaljili od Rusije - potencira Branimir Đokić.

Kako je naglasio sagovornik Kurira, na kratke staze bi Srbiji bila bitna Šengen zona, ali na duže staze ne bismo imali mnogobrojne benefite.

- Mi treba da idemo na punopravno članstvo u Evropskoj uniji, to nam je cilj. U suprotnom nećemo imati pravo glasa, bićemo na tribinama i čekati uvek na odluku ''velikih''. Na kraće staze bi nam ulazak u Šengen zonu bio odličan po građane, ali ako pogledamo širu sliku, na duže staze nemamo Bog zna kakve dobitke - podvukao je stručnjak za spoljnu politiku.