Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević i delegacija SNS danas su u Gvandžouu posetili Muzej nematerijalnog kulturnog nasleđa provincije Guandong, gde su imali priliku da se upoznaju sa bogatom tradicijom, umetnošću i kulturnim identitetom ovog dela Kine.

Oni su obišli i Farmaceutsku grupu provincije Guandong, gde su mogli da vide snažan spoj tradicionalne kineske medicine i najsavremenijih tehnoloških dostignuća.

- Kvalitet proizvoda je na izuzetno visokom nivou, a činjenica da se ova kompanija nalazi među 500 najvećih u svetu govori o snazi njihove vizije, rada i posvećenosti. Posebno je važno što neprestano ulažu u inovacije, znanje i razvoj kako bi nastavili da napreduju. Želimo im mnogo uspeha na tom putu - rekao je Vučević.

Miloš Vučević i delegacija SNS u poseti Kini

Predsednik SNS naglasio je da Kina svoja znanja i dostignuća u oblasti medicine deli sa čitavim svetom za dobrobit čovečanstva i nikada nije bila sebična!

- Srbija to dobro pamti, jer nam je pomoć Narodne Republike Kine tokom pandemije kovida mnogo značila. Podrška koju je Kina tada pružila našoj zemlji duboko je ukorenjena u našem trajnom čeličnom prijateljstvu. Vi ste, kao čelični prijatelji, u najtežim trenucima podelili sa nama ono što je bilo najvrednije - znanje, pomoć i brigu za zdravlje ljudi, jer je pitanje zdravstva uvek najvažnije -  istakao je Vučević i dodao: 

- Spremni smo za saradnju sa Farmaceutskom grupom provincije Guandong i u oblasti nuklearne medicine, kao i za svaku vrstu povezivanja sa srpskim institucijama. Naša zajednica za zajedničku budućnost mora da obuhvati i oblast medicine, jer je medicina oslonjena na nauku, nauka na obrazovanje, a sve zajedno predstavlja deo šire bezbednosne i ekonomske snage jedne uspešne i snažne države - zaključio je lider SNS Miloš Vučević.

