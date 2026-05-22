Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas, na obeležavanju Dana Afrike u Beogradu, da Srbija saradnju sa zemljama afričkog kontinenta i Pokreta nesvrstanih vidi kao jednu od glavnih komparativnih prednosti svoje spoljne politike i zahvalio afričkim zemljama koje podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na Kosovu i Metohiji.

- Uvereni smo da budućnost pripada zemljama afričkog kontinenta, ali i zemljama kao što je Srbija, koje su u stanju da se prilagode novim okolnostima i da u veoma teškom vremenu predstavljaju most između kontinenata - rekao je Đurić na svečanosti u Palati Srbija.

Đurić je izrazio zahvalnost i afričkim zemljama koje će učestvovati na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, za koju je rekao da će promeniti lice Beograda i Srbije na bolje.

- Želim da zahvalim predsedniku Vlade i predsedniku Republike zbog toga što pružaju čvrst okvir za strateške odnose koje naša zemlja ima sa zemljama i narodima Afrike. Neka je večno prijateljstvo između Srbije i država Afrike - istakao je Đurić.

Naveo je da je prijateljstvo Srbije i Afrike građeno decenijama i da je Srbija ponosna na to prijateljstvo.

- Zadatak koji kao članovi Vlade imamo i od predsednika Republike i od predsednika Vlade je da radimo tako da Srbija bude najbolji prijatelj afričkih zemalja u Evropi - rekao je Đurić.

Istakao je da Dan Afrike za Srbiju, njenu Vladu i građane, ima ogroman značaj.

- Samo dve decenije nakon što je narod Srbije zbacio okove fašističke okupacije i upalio baklju slobode na ovim prostorima sa prvim antifašističkim ustancima koji su se 1941. godine odvili na području Srbije, naša zemlja, oporavljena, ekonomski osnažena i na svojim nogama, odlučila je da tu baklju slobode počne da širi i na druga područja koja su bila predmet kolonijalnog osvajanja i neke vrste tihe ili manje tihe okupacije - rekao je Đurić.

Podsetio je da je u Beogradu 1961. godine začet Pokret nesvrstanih i da je dve godine kasnije osnovana Afrička unija kao stub okupljanja naroda koji su, kako je naveo, stupali u red slobodnih i samostalnih i uz veliku podršku i simpatije tadašnje Jugoslavije, a današnje Srbije.

Dan Afrike obeležava se 25. maja u znak sećanja na dan kada su šefovi 32 nezavisne države afričkog kontinenta u Adis Abebi potpisali povelju kojom je stvorena prva organizacija nezavisnih afričkih država - Organizacija afričkog jedinstva, koja je prerasla u organizaciju Afrička unija.