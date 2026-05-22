Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u intervjuu za RTS da će izbori biti održani u periodu između septembra i novembra. Istakao je i da će protivnici vlasti nastaviti da budu pozivani na dijalog.

U međuvremenu, evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje četiri izborna zakona koje je Skupština Srbije donela u skladu sa preporukama, ocenivši da je to prvi važan korak ka obezbeđivanju slobodnih i poštenih izbora.

Kakva politička i društvena atmosfera očekuje Srbiju uoči izbora, ali i koliko pojedini tragični događaji dodatno podižu tenzije u javnosti? Javnost je poslednjih dana uznemirio i "slučaj sa Senjaka" - Aleksandra Nešovića, za kojim se tragalo, a sumnja se da je njegovo telo pronađeno u ataru sela Jarkovac kod Inđije. Podsetimo, Aleksandar Nešović ubijen je 12. maja u restoranu na Senjaku, a od 13. maja trajala je potraga za njegovim telom.

O aktuelnim političkim i društvenim temama u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su Branislav Lečić, glumac i Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Neophodno zaštititi ugled policije i sankcionisati svakog ko zloupotrebljava službu

Veliku buru u javnosti izazvalo je ubistvo na Senjaku, što se može posmatrati i kao političko pitanje, budući da izaziva veliko interesovanje javnosti, ali i različite zloupotrebe koje ozbiljno štete policiji, odnosno časnom delu policijskih službenika koji savesno obavljaju svoju dužnost, prokomentarisao je Uglješa Mrdić.

- Podržavam stav predsednika Vučića vezano za tu temu, naročito ono što je istakao, da su oko 97 odsto policajaca čestiti ljudi i profesionalci koji svoj posao obavljaju odgovorno i u skladu sa zakonom. Podržavam, naravno, i njegovu inicijativu da u narednom periodu budu uvedene restriktivne mere, zakonske i druge, prema svima koji zloupotrebljavaju svoju dužnost. Svako ko je bio u policiji, a krši zakon, treba da odgovara i više mu nije mesto u policiji. Dobro je i da se javnost informiše o pravim činjenicama, a ne da imamo nagađanja, jer se na taj način šteti ugledu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, institucije zadužene za borbu protiv kriminala, očuvanje javnog reda i mira, ali i ugledu same države- rekao je Mrdić.

Zloupotreba ovakvih slučajeva pokazuje poremećen sistem vrednosti

Branislav Lečić prokomentarisao je da li se stiče utisak da se javnošću manipuliše upravo kroz informacije koje dospevaju u javnost, iako su ovakvi slučajevi usamljeni i šokantni, budući da se ne dešavaju svakodnevno:

- Kada država počne da napreduje, onda je u stanju da servisira sve svoje službe na način da one budu potpuno lojalne. Srbija sada ozbiljno napreduje i stabilna je zemlja, pa je sasvim logično da i državne institucije rade profesionalno i odgovorno, kao i da se razvija osećaj da je ovo naš dom i naša kuća, o kojoj svi treba da brinemo i opozicija, i svi politički faktori, ali i svi građani koji ovde žive, bez obzira na nacionalnost. Dakle, apsolutno svi građani.

Na pitanje da li smatra da je došlo do poremećaja sistema vrednosti i da se ovakve informacije zloupotrebljavaju, Lečić je odgovorio:

- Da, to je manir koji postoji već dugo, jer se računa na to da su ljudi nesigurni, nedovoljno nacionalno osvešćeni i da nisu patriote, pa samim tim lako mogu biti podložni uticajima. Konkretno, svaki policajac koji obavlja odgovornu funkciju pre svega mora da štiti državu. Zato je svaka takva greška snažan signal da Srbija mora odmah da reaguje, i hvala Bogu - reagovala je. Mislim da će to ubuduće postati model ponašanja koji će dodatno učvrstiti institucije države, jer nijedan policajac, niti bilo koji službenik koji predstavlja državu, ne bi smeo da radi protiv njenih interesa, kao što to ne bi smeo ni bilo koji građanin koji voli svoju državu.

Tragedije se koriste za podizanje tenzija i napade na državu pred izbore

Govoreći o atmosferi u društvu uoči izbora, Uglješa Mrdić ocenio je da je čitava priča dobila i političku dimenziju, jer pojedinci koriste ovakve situacije kako bi manipulisali političkim prilikama i dodatno podgrevali tenzije u javnosti.

- Istorijski gledano, nažalost, kod nas je oduvek postojao mali deo stanovništva koji je koristio svaku tragediju i sve loše što se dešava kako bi napadao Srbiju, bez obzira na to kako se ona kroz istoriju zvala, kakav je oblik državnosti imala i kakav je bio njen narod. Danas se to manifestuje kroz blokadere i deo takozvane proevropske opozicije, čiji je glavni zadatak da napadaju Srbiju i njene institucije, sa namerom da se sve zapali, sruši i uništi, kako bi se, s jedne strane, ispunili interesi njihovih mentora iz inostranstva, a sa druge strane kako bi oni došli na vlast. Njima je cilj da vladaju, pa makar prethodno srušili čitavu Srbiju. To govori o njihovim bolesnim ambicijama i želji za foteljama, čak i po cenu uništavanja države. Tu je ključna razlika između nas i njih. Kada kažem "nas", ne mislim samo na Srpsku naprednu stranku, već na čitav politički front koji podržava politiku Aleksandra Vučića, čiji je osnovni cilj da zaštiti i sačuva Srbiju - kaže Mrdić.

Neprijavljeni protesti se koriste za izazivanje incidenata

Osim interesa da neko dođe na vlast, sve je skoncentrisano upravo na mržnju prema jednom čoveku, predsedniku države, od strane opozicije i blokadera, ocenio je Mrdić:

- Jedan deo opozicije napada studente, drugi deo koketira, treći pravi dogovore, pa se potom međusobno posvađaju i sve tako u krug. Nema tu sloge. Svaki protest koji nije prijavljen ne sme da se dozvoli da bude organizovan. Na svakom neprijavljenom skupu koji blokaderi organizuju, to rade namerno kako bi izazvali incidente. Njihov cilj je krvoproliće.

Na to se nadovezao Branislav Lečić, ocenjujući da li je do izbora moguć dijalog između vlasti i njihovih protivnika:

- Dijalog je civilizacijsko dostignuće, to je slika i prilika čoveka. Šta bi čovek bio da ne razgovara? Onog momenta kada prestanete da razgovarate, to nešto znači. Ili tada počinje da dominira politika mržnje ili isključivosti, koja je očigledno veoma prisutna u svetu, pa se veoma dobro odrazila i kod nas. To onda znači da nemate nikakav argument za dijalog. Ljudi koji su normalni mogu različito da misle, mogu i suprotno da osećaju, ali oni sednu i razgovaraju. Nikada ne možete znati, niti biti toliko pametni da sami sagledate celokupnu pojavu države, njen opstanak ili nacionalna pitanja koja su danas veoma dominantna tema u našem društvu. Različiti uglovi gledanja su potrebni.

