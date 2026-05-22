Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Pragu sa predsednikom predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom.

- Na moje veliko zadovoljstvo, nakon manje od mesec dana, ponovo se srećem sa predsednikom predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom. Nakon njegove posete Beogradu, ovoga puta bila sam njegova gošća u Pragu. Potvrdili smo izuzetno prijateljske odnose Srbije i Češke, razgovarali o daljem jačanju saradnje na različitim poljima, a posebno smo istakli značaj podrške koju pružaju evropskom putu Srbije i našim evrointegracijama. Otvoren i iskren razgovor još jednom je pokazao koliko su partnerstvo i međusobna podrška važni u vremenima velikih izazova. Ono što me je učinilo posebno ponosnom, jeste što sam čula da je poseta gospodina Okamure Srbiji, za kompletnu delegaciju i njega, bila jedna od najlepših - navela je Brnabićeva na Instagramu.

