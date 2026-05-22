- Od decembra 2024. u blokaderskim medijima smenjivali su se sledeći naslovi: ''Nova faza borbe studenata''', ''Nova faza borbe'', pa zatim ''Nova faza protesta, šest zaključaka''; u januaru naslov je bio “Nova faza, slede nove akcije, kažu blokaderi''. I juče, jedna blokaderka najavljuje nešto sasvim dugačije: ''Od subote kreće nova faza, novo poglavlje naše borbe''. I kad sve to pogledate, vidite da se stalno pominju dve stvari: faze i fraze. Znači, programa nema. Oni stalno ponavljaju da sledi nova faza, nova faza ničega. Uz otrcane fraze koje stalno iznose - ističe Piper.

- Oni ne znaju, na primer, šta je makroekonomska stabilnost države. Da li možete da zamislite nekog od blokadera da razgovara s Markom Rubijom ili sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije? Nemoguće. U složenim političkim vremenima, kada je situacija u svetu ovakva kakva jeste, neophodna je ozbiljna politika, ali i ozbiljni ljudi koji imaju znanja i iskustva da je sprovedu. Da li možete da zamislite njih da vode složenu spoljnu politiku u ovim složenim međunarodnim okolnostima? Nezamislivo. Mi ne možemo ništa da zamislimo od njih, jer oni nemaju ljude, nemaju program, nemaju ideje. Ali imaju faze i fraze. I uvek će ostati na fazama i frazama. Ali izbori uskoro slede i verujem da će sve te njihove i faze i fraze vrlo brzo da odu na smetlište političke istorije - zaključio je Uroš Piper.