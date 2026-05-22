Otklonjene su i gotovo sve neizvesnosti oko vanrednih parlamentarnih izbora, jer je javnost saznala prilično precizan termin za glasanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se na birališta ići u periodu od kraja septembra do sredine novembra. Politički akteri su tako dobili jasan okvir za pripremu za izbore, a blokaderi, koji uporno traže raspisivanje izbora, izgubili razlog za proteste i blokade.

Ipak, očekuje se da će blokaderski blok pokušati da napravi vrelo političko leto, ali da to ni izbliza neće imati brojnost, snagu i energiju kakve je možda bilo u prvim mesecima godine, ocenjuju sagovornici Kurira.

Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da će blokaderi biti aktivni koliko god mogu, ali da će sigurno deo leta atmosferu pasivizirati odmori.

- Verujem da će gledati da podgreju atmosferu u najvećoj mogućoj meri, protestima, šetnjama, blokadama, propagandnom kampanjom... Što se tiče programa, malo je vremena ostalo, ali oni će morati da izađu makar sa nekom idejom šta nude građanima Srbije. Verovatno će se spekulisati s imenima na listi, izbacivati po neko, kako bi se videla kakva će reakcija javnosti biti na njih. Po pravilu, tokom leta građani sa bilo koje strane su manje zainteresovani da učestvuju u političkim aktivnostima. Zato najveći udar kreće od septembra - ocenjuje Lacmanović.

Iako je bilo nagađanja da bi izbori mogli biti organizovani i tokom leta, naš sagovornik kaže da to jeste bila opcija, ali u startu sa najmanje šansi.

- Ovo je očekivan termin izbora. Do izlaska na birališta ne verujem da će biti dijaloga. Vlast drži ispruženu ruku, ali predstavnici studentske liste je ne prihvataju. Oni neće ni s opozicijom da razgovaraju, a kamoli sa organima vlasti. Ne očekujem ni da neko od opozicije prihvati taj dijalog, jer je opozicija prevashodno opredeljena da prati studente i do sada kao da živi u strahu od njihove osude. Ta studentska lista ima dominantan i arogantan pristup prema opoziciji. Oni će prihvatiti da opozicija ide uz njih samo ako preda oružje, prihvati sve što im studenti nameću kao način borbe protiv vlasti i ono što im oni dodele eventualno kao nagradu za njihovo učešće - objašnjava naš sagovornik.

Govoreći o odnosu opozicije i nepoznatih aktera koji predstavljaju studentsku listu, Lacmanović kaže da se taj odnos menjao.

- Opozicija je u početku gledala na studente kao na njihovo veličanstvo. Sada su pak uvideli kakva opasnost njima sledi od strane studenata, pa sad izbija nesložnost, odnosno razapeti su razapeti i nisu sigurni kako da reaguju. Opozicija bi trebalo mnogo hrabrije da se postavi. Oni se plaše osude studenata. Njihova pojedinačna snaga naravno nije sjajna. Oni moraju da idu jedinstveno u što većoj meri, jer pojedinačno skoro da nemaju nikakve šanse. To je glavni problem - zaključuje Lacmanović.

Sociolog Vladimir Vuletić takođe smatra da je jesenji termin izbora očekivana odluka i ocenjuje za Kurir da je povezana s potrebom da se odredbe prema preporukama ODHIR-a što je moguće više usklade.

- Da bude čista situacija, da ostavi što je moguće manje prostora za potencijalno nezadovoljstvo rezultatima. Mislim da je to ključni razlog i da će sada i iz Evropske unije biti veći pritisak na opozicione stranke i ostale da učestvuju u tome. I poziv vlasti na dijalog beskonačno dugo traje i možda će i u tom delu doći do neke vrste pritiska iz Evrope da se tome odgovori. Tokom leta ne verujem da će biti posebnih tenzija, jer nema ni energije za te tenzije. Mogu biti pojedinačni ekscesi, grupice koje će pokušavati da provociraju, ali sad neke veće tenzije ne očekujem jer nema razloga. Izbori su tu za nekoliko meseci - napominje Vuletić.

Prema njegovoj oceni, izborna ponuda je još u potpunoj magli, kada je reč o opozicionoj sceni.