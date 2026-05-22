Brnabićeva je u Pragu, gde učestvuje na bezbednosnom forumu GLOBSEC 2026, odgovarajući na pitanje novinara da li je sa specijalnim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom razgovarala o KiM i da li je on imao neki komentar na hapšenje sprskih prosvetnih radnika u Pokrajini prethodnih dana, rekla je da je Sorensenu rekla da je Beograd uvek bio spreman za razgovore zarad mira i stabilnosti.

"Ono o čemu je Sorensen želeo da razgovara sa mnom je moje iskustvo od ranije kada sam bila i premijer, a onda i predsednica Skupštine, i kako je to nekada izgledalo. Ja sam mu sasvim otvoreno rekla da je Beograd uvek bio spreman za razgovore zarad mira i stabilnosti i da je uvek, kao što sam rekla juče na intervjuu za Politiko, bio jedan od retkih koji je, bez obzira na sve, poštovao međunarodno pravo i povelju Ujedinjenih nacija. Mi gledamo Kosovo i Metohiju kao našu autonomnu pokrajinu, ali želimo da razgovaramo kako bi sačuvali mir i stabilnost i kako bi takođe obezbedili stabilnost i sigurnost srpskom narodu na Kosovu i Metohiji", navela je Brnabićeva.

Istakla je da je problem što Srbija nema drugu stranu sa kojom može da razgovara i dodala da na KiM nikada nije bilo gore nego u vreme Aljbina Kurtija.

"On jednostavno ne želi dijalog, on nije političar koji je na bilo koji način pragmatičan, on je čovek ideologije i njegov krajnji cilj je da protera ne samo srpski narod sa teritorije Kosova i Metohije, već i sve ostale nealbance", dodala je ona.

Prema njenim rečima, kada je bilo ko drugi bio na čelu privremenih institucija u Prištini tokom prethodnog perioda postojao je neki vid dijaloga.