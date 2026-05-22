Slušaj vest

Petar Đurić, iz pokreta "Ćale, ovo je za tebe", drogiran otkriva koliko je para uzeo od politike, kako sprema ekipu i majice za sutrašnje okupljanje blokadera na Slaviji, koliko dilera kontaktira, a pritom pljuje Dragana Đilasa i Donalda Trampa, hvali se vezama s bitnim ljudima, pa i svojim "poršeom", a sve najlepše priča o Aljbinu Kurtiju!

Foto: Privatna arhiva

Na snimku se vide momenti kada Đurić konzumira drogu, i to ne samo jednom...

Čuje se kako planira da kupi kuću od 250.000 evra, jer je, kako kaže, od politike zaradio 400.000. Dodaje da će se 23. maja na blokaderskom skupu "pokazati sa 50 ljudi", i to svi u majicama sa natpisom "antićaci brigade".

"Kurti je jedan od boljih državnika na Balkanu", kaže Đurić i dodaje da je Kurti "šmeker i korektan".

Foto: Printscreen

Navodi da je u kontaktu sa bitnim ljudima poput Žike Anđelkovića, to jest Žike Pauka.

Kritikuje Đilasa jer mu ne da se pojavi na televiziji, a za Trampa kaže da je "gov** nacionalističko".

04:36 Blokader Petar Đurić se drogira i sprema ekipu za Slaviju Izvor: Privatna arhiva

Priznaje da komunicira sa "tri, četiri, pet dilera". Hvali se "poršeom"...