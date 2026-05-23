BUKTE NOVI SUKOBI MEĐU BLOKADERIMA, JEŠIĆ SADA UDARIO NA "DANAS": "Postali su gori od režimskih tabloida" - Evo šta je razlog, nije birao reči
Goran Ješić je na društvenoj mreži X podelio objavu sa zvaničnog naloga "Danasa", i poručio sledeće:
- Danas je realno gori postao od režimskih tabloida!
Obračuni blokadera i blokaderske opozicije se zahuktavaju već mesecima, a poslednji u nizu sukob je izbio nakon gostovanja predsednice Skupštine Ane Brnabić i potpredsednice SSP Marinike Tepić na RTS-u, koje su se nakon emisije rukovale.
- Jel biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju - napisali su blokaderi sa ETF-a na svom Iks profilu.
Iako je taj komentar naišao na odobravanje mnogih blokadera, pa i onih iz "etablirane" opozicije, Ješić im je kratko poručio da se "leče".
- Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista - poručio je Ješić studentima blokaderima.