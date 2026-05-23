Grupa Dinka Gruhonjića, koja glumi lažne nacionaliste, za danas je pripremila novu turu haosa i nasilja. Kako su se pohvalili na svom instagramu, pripremili su ozbiljnu količinu pirotehničkih sredstava za današnji blokaderski skup na Slaviji, gde su za crveni dim i ostala pirotehnička sredstva ove boje kratko napisali "crvena je boja ljubavi".

Očigledno su spremni da prave haos i nerede na ulicama Beograda, a kao potvrda za blokaderski gnev i spremnost za nasilje nanizali su se komentari od precrtanog slova "Ć", što je u blokaderskim umovima simbol za "ćacije", odnosno većinsku Srbiju koja ne podržava njihov talas razaranja koji traje preko godinu i po dana, preko "silna će borba da bude", pa sve do onih najekstremnijh poput "Nabijte ovo polusvetu ćacijima u usta i raznesite gamad", što je napisao jedan blokader iz Australije.

Nema sumnje, za današnji skup u Beogradu spremnjen je novi paket nasilja, razaranja, pirotehnike, neukusa i antisrpstva, sve pod paravanom "studentskih protesta" i sa sloganom "studenti pobeđuju" - ako studenti kao sliku svoje pobede vide pirotehnička sredstva u ustima svojih neistomišljenika, sam od sebe se daje zaključak kako bi to izgledalo ako bi oni zaista pobedili.