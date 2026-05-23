Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu snažnom porukom kojom je jasno definisao put naše države u predstojećem periodu. On je istakao da, u trenucima velikih previranja, očuvanje suvereniteta i dalji razvoj ostaju apsolutni prioriteti državne politike.

- U vreme globalnih izazova, naš najvažniji zadatak je da sačuvamo slobodarsku Srbiju koja ide napred - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi.

Vreme u kojem trenutno živimo donosi svetu jednu od najdubljih kriza u modernoj istoriji, dok se planeta suočava sa razornim posledicama dugotrajnih ratova i sve dubljim podelama između velikih sila. Dok tržište nafte beleži drastične oscilacije koje prete da uruše stabilnost ekonomija, a globalna neizvesnost postaje svakodnevica, Srbija se trudi da zadrži svoj nezavisni kurs i osigura mir za svoje građane u jeku novih geopolitičkih potresa.