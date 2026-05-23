i to smo dočekali

Lider Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović gostovao je na blokaderskoj televiziji "Nova S" gde je i sam priznao ono što je odavno svima jasno.

Voditelj je konstatovao da je glavna teza da je "iz ugla Evropske unije, predsednik Vučić i dalje bitan faktor ovde", na šta je Grbović dao odgovor i praktično priznao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dalje najvažniji politički faktor u pregovorima sa Evropskom unijom.

- Koliko sve te stvari i sve to što učinite tokom tih aktivnosti se poništavaju i padaju u vodu kada mi dođemo do ovakvog zaključka i pohvala i gde kao glavna teza izađe da je Vučić i dalje iz ugla Evropske unije ovde bitan i važan faktor - pitao je voditelj, na šta je Grbović odgovorio:

- Dobro, znate kako, i dalje vlada je ta koja mora da sprovedi te stvari, tako da prosto morate da očekujete da ta vrsta komunikacije i saradnje postoji. Razumem šta hoćete da kažete, nije to uopšte sporno - izjavio je Grbović.