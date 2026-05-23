PONOŠ VODI KAMPANJU UVREDA I MRŽNJE PROTIV PREDSEDNIKA SRBIJE: Marko Đurić oštro odgovorio lideru Srbija Centar povodom optužbi na račun Aleksandra Vučića!
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić najoštrije je sinoć kritikovao predsednika stranke Srbija Centar (SRCE) Zdravka Ponoša povodom njegovih osuda i uvreda na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- General koji je nekada vodio vojsku Srbije danas vodi kampanju uvreda i lične mržnje protiv predsednika Srbije i svih koji misle drugačije. Za razliku od njega, mi ne tražimo neprijatelje Srbije po svetu, već partnere za Srbiju i ne stidimo se da za interese svoje zemlje razgovaramo sa bilo kim - u Americi, Evropi ili bilo gde drugo - naveo je Đurić na mreži Iks povodom Ponošovih kritika Vučićevog autorskog teksta za Foks njuz.
Ponoš, između ostalog tvrdi, da Vučić nema jasan plan i da mu se sve navodno vrti oko preuzimanja pozicije premijera.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u autorskom tekstu za Foks njuz da dok se drugi rugaju viziji američkog predsednika Donalda Trampa, Srbija je razume, kao i da budućnost američko - evropske saradnje ne mora da izranja iz "ustajalih hodnika prošlosti", jer ona čeka da se oblikuje u srcu Balkana.
