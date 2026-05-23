Ministar spoljnih poslova Marko Đurić najoštrije je sinoć kritikovao predsednika stranke Srbija Centar (SRCE) Zdravka Ponoša povodom njegovih osuda i uvreda na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- General koji je nekada vodio vojsku Srbije danas vodi kampanju uvreda i lične mržnje protiv predsednika Srbije i svih koji misle drugačije. Za razliku od njega, mi ne tražimo neprijatelje Srbije po svetu, već partnere za Srbiju i ne stidimo se da za interese svoje zemlje razgovaramo sa bilo kim - u Americi, Evropi ili bilo gde drugo - naveo je Đurić na mreži Iks povodom Ponošovih kritika Vučićevog autorskog teksta za Foks njuz.

Ponoš, između ostalog tvrdi, da Vučić nema jasan plan i da mu se sve navodno vrti oko preuzimanja pozicije premijera.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u autorskom tekstu za Foks njuz da dok se drugi rugaju viziji američkog predsednika Donalda Trampa, Srbija je razume, kao i da budućnost američko - evropske saradnje ne mora da izranja iz "ustajalih hodnika prošlosti", jer ona čeka da se oblikuje u srcu Balkana.