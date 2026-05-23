ZLOKOBNA PORUKA NA BLOKADERSKIM NALEPNICAMA: Ponovo priželjkuju smrt Vučića! (FOTO)
Naime, ispod standardne mantre "Studenti pobeđuju", sada je dodat i tekst: "Ko odlepi, da mu umre Vučić!!!".
O ovim nalepnicama blokadera je za Kurir govorio i profesor na Fakultetu političkih nauka Milan Petričković, koji je istakao da je to jedino što je preostalo studentima blokaderima.
- To je oblik marketinga za koji oni misle da može da ima određene efekte, uprkos tome što su već jednom obmanuli javnost. Celokupne te aktivnosti počivaju na protivpravnim osnovama, jer u zakonu Univerziteta postoji rečeno pitanje njegovog statusa - da su fakulteti zabranjeni prostori za bavljenje politikom. Oni koji ih organizuju, koji su im mentori i logistika dobijaju određena uputstva, a ovo je jedno od takvih, da se pred predstojeće izbore proba, da se na takav način izvrši animiranje, pokretanje i upumpavanje socijalne energije - rekao je Petričković.
Prema njegovim rečima, studenti u blokadi nemaju ništa da ponude građanima, jer imaju minimum političkog znanja.
- I onda u nastupima od fakulteta do fakulteta imamo opcije pokušaja da se deo biračkog tela pridobije. Ono što je tu ključno jeste da nemaju ništa što bi u javnom mnjenju bilo izloženo kao plan i program. Postavlja se pitanje kakav je njihov stav, koji je nepostojeći, prema elementarnim pitanjima unutrašnje politike, pitanje podeljenosti koje su blokade unele u državi, ekonomske stabilnosti, održavanje čitavog sistema - nemamo ništa što je ponuđeno kao potencijalni vrednosni okvir, koji bi opredelio deo građana da glasa za njih - naveo je profesor Petričković.