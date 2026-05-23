Skandalozni ispadi blokadera i bivšeg narodnog poslanika stranke "Zajedno" Đorđa Miketića ne prestaju da zgrožavaju srpsku javnost. Čovek koji je donedavno sedeo u skupštinskim klupama i primao platu od građana Srbije, ponovo je pokazao duboko nepoštovanje prema sopstvenoj zemlji i njenim simbolima, otvoreno ismevajući srpsko državljanstvo.

Miketić je na društvenoj mreži Iks podelio fotografiju nasmejane dece, ali je uz nju ostavio komentar koji je zgrozio korisnike.

- Danas slikanje za pasoš pa pukla neka rados niotkuda. Iako je pasoš srbski. Te eto, sutra se gledamo. I pobeđujemo - ovakvim rečima blokader je jasno stavio do znanja da mu je radost dece neshvatljiva jer je u suprotnosti sa "srbskim" pasošem, sugerišući da srpska dokumenta i pripadnost ovoj zemlji ne bi trebalo da budu razlog za sreću.

Odgovor građana na ovaj antisrpski ispad bio je ekspresan i prilično oštar. Jedna korisnica društvene mreže Iks mu je očitala lekciju koju će dugo pamtiti.

- Na lepim slikama porodice stavljate tako bedan komentar. Što uzimate 'srbski pasoš', samo napred idite gde vam je bolje, samo sumnjam da ikom trebate - napisala je ona, pogađajući suštinu Miketićevog odnosa prema domovini koja mu se očigledno gadi.

Međutim, ovaj sramni tvit bio je samo uvertira u ono što Miketić i njegovi saradnici spremaju na ulicama Beograda. On je svoju poruku završio pozivom na današnje okupljanje na Slaviji, za koji je već pripremljena "teška artiljerija" u vidu pirotehničkih sredstava, a društvene mreže su preplavljene njihovim pozivima na nasilje, čime još jednom potvrđuju da im stabilnost Srbije nije na listi prioriteta.