Odavno je poznao da se hrvatski mediji često više bave društveno-političkim dešavanjima u Srbiji, nego u sopstvenoj zemlji, a posebno vole da komentarišu srpsko naoružanje.

Tako je hrvatski RTL tokom uključenja reporterke Ane Mlinarić iz Praga po ko zna koji put komentarisao najnovije srpsko naoružanje koje je Srbija nabavila od Kine. Reporterka je rekla da se Srbija najviše naoružava u regionu Zapadnog Balkana, ali je navela i da kupovinom oružja iz Kine, Francuske, Rusije i Izraela predsednik Aleksandar Vučić, prema oceni vojnih stručnjaka, jača međunarodnu podršku!

- Prema podacima, Srbija se najviše naoružava od svih zemalja Zapadnog Balkana i 2024. i 2025. u rangu do 2,8 milijardi evra po nekim procenama. To je šest puta više od Albanije, koja je takođe članica NATO-a. Srbija prednjači i po uvozu oružja. Ako pitate vojne stručnjake u Srbiji, onda Aleksandar Vučić, srpski predsednik, kupovinom oružja kupuje podršku zemalja iz kojih oružje nabavlja. Jedna od poslednjih akvizicija, kineska hipersonična raketa, prva je takva u Evropi i zbog nje je hrvatski premijer Andrej Plenković pisao i glavnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu - navela je reporterka.

Nabavka kineskog naoružanja izazvala je posebnu pažnju u regionu, ali i nervozu u Hrvatskoj. Vojska Srbije je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila kineske hipersonične balističke rakete. Brzina rakete, koja može da pređe šest maha, čini srpske "migove 29" prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima.

Raketa vazduh-zemlja teška je 910 kilograma, što omogućava čak i vrlo lakim lovcima da nose po dve rakete. Postoje različiti navodi o dometu, koji se kreće između 250 i 400 kilometara. Raketa koristi inercijalnu navigaciju, satelitsku navigaciju i pasivno radarsko navođenje, a može da bude opremljena i infracrvenim ili televizijskim tragačem.