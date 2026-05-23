Slušaj vest

Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije, danas je u Pekingu obišao kinesku kompaniju ZTE, superfabriku Xiaomi Auto i Svet robota, koje su pokazale tek deo svojih kapaciteta i proizvoda.

- Neverovatno je koliko su Kinezi daleko otišli u razvoju novih tehnologija, komunikacija, veštačke inteligencije, robotike i auto-industrije i čini se da se granice tog razvoja još ni ne naziru, pri čemu se nisu odrekli svoje tradicije i sistema vrednosti. Srbija mora da bude deo nove industrijske revolucije ako želimo dugoročno da sačuvamo svoju državu i narod - rekao je Vučević.

Foto: Printscreen/Instagram/milosvucevic