Dok se naša država suočava sa pokušajima destabilizacije i pritiscima, narod je širom Srbije i regiona odgovorio na najveličanstveniji način – spontanim i masovnim okupljanjima u znak podrške predsedniku Aleksandru Vučiću. Gradovi širom zemlje obojeni su srpskim trobojkama, a trgovi su preplavljeni transparentima sa jasnom porukom koja odjekuje: "Srbija pobeđuje".

Posebno snažna poruka stigla je iz makedonskog Kumanova, gde se okupilo preko 2.000 građana na skupu koji je imao posebnu geopolitičku težinu. Vijorile su se srpske i makedonske zastave, a transparenti na oba jezika "Srbija pobeđuje, Makedonija je uz Vučića" jasno su stavili do znanja centrima moći da narod prepoznaje i čvrsto stoji uz politiku mira, stabilnosti i ekonomskog napretka koju personifikuje šef srpske države.

Skup podrške Vučiću i Srbiji u Kumanovu

Ovaj narodni odgovor dolazi kao direktna reakcija na pokušaje veštačkog izazivanja haosa i unutrašnjeg inženjeringa. Prizori zajedništva sa ulica srpskih gradova ogolili su napore svih onih koji rade na destabilizaciji zemlje. Građani su pokazali da ne žele povratak u prošlost i blokade, već isključivo sigurnost, razvoj i očuvanje nacionalnih interesa.

Vizija stabilnog i povezanog Balkana, koju odlučno zastupa predsednik Vučić, danas je dobila svoju najsnažniju potvrdu. Masovni izlasci na ulice i jasna želja za normalnim i stabilnim životom pokazali su da je narod najbolji i najpouzdaniji štit suverene, snažne i pobedničke Srbije koja odbija da poklekne pred izazovima.