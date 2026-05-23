Povodom najavljenog skupa na Slaviji, studenti blokaderi su za svoje divljanje, po svemu sudeći, napravili dobru logistiku i međusobnu komunikaciju, što se može videti i na prepiskama koje se šire društvenim mrežama.

Naime, blokaderi su u grupi na Viberu pod nazivom "Studenti pobeđuju BG" napisali važno obaveštenje za sve prisutne u grupi, ali i za "svakoga ko nije student".

Objavljen je i cenovnik i uputstva za današnji skup.

Koordinator grupe je naveo da će svi koji dovedu "bilo kog čoveka" dobiti honorar od pet hiljada dinara.

- Vođe (organizatori) koji prijave i dovedu ljude mogu da uzmu 1.000 dinara po osobi od tog honorara. Nije bitno da li su studenti - dovedite koga hoćete - napisao je koordinator na Viber grupi.

- Prijave idu direktno kod mene u privatne poruke. Što više ljudi dovede, veća zarada! - navedeno je u grupi.

Podsetimo, grupa blokadera je za današnji skup pripremila veliku količinu pirotehničkih sredstava koju planira da koristi tokom protesta.

