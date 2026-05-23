Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas u Trebinju sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, sa kojim je razgovarao o najvažnijim zajedničkim projektima i daljem unapređenju saradnje u oblastima od strateškog značaja za građane Srbije i Republike Srpske.

Srbija će, najavio je premijer Macut, nastaviti da bude pouzdan partner Republici Srpskoj, a saradnja će se i u narednom periodu razvijati kroz konkretne projekte i zajedničke inicijative.

Sastanak u Trebinju, kako je istakao Macut, predstavlja nastavak kontinuirane saradnje i redovnih razgovora dve vlade, u skladu sa ranije postignutim dogovorima o intenzivnijem institucionalnom povezivanju Srbije i Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, sledeći sastanak biće održan u Banjaluci, 23. juna. Premijeri Macut i Minić su na sastanku u zgradi Elektroprivrede Republike Srpske, razgovarali o izgradnji aerodroma u Trebinju i daljim koracima koje je potrebno preduzeti kako bi se taj važan projekat uspešno realizovao.

Kako je istakao premijer Srbije, u prethodnom periodu završen je značajan deo planske i projektno-tehničke dokumentacije, a očekuje se da uskoro bude izdata ekološka dozvola. Macut je dodao da je dogovoreno i dalje jačanje saradnje u oblasti železničke infrastrukture, gasne interkonekcije, pravosuđa, obrazovanja i nauke.

Premijer Minić je izrazio zadovoljstvo zbog redovnih sastanaka sa premijerom Macutom, navodeći da se na svakom napravi korak više u pogledu unapređenja saradnje.

U prisustvu dva premijera ministri pravde Srbije i Republike Srpske Nenad Vujić i Goran Selak potpisali su izjavu o namerama, koja se odnosi na utvrđivanje potrebnih koraka u procesu međusobnog priznavanja pravosudnih ispita i jačanja institucionalne saradnje u oblasti pravosuđa.

Sastanku su prisustvovali ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović i ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Bojan Vipotnik, kao i državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Vlade Srbije Ranko Šekularac, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i direktor preduzeća "Aerodromi Srbije" DOO Niš Mihajlo Zdravković.