Gruhonjićev sledbenik Miloš Kovačević iz Novog Sada osumnjičen je zbog poziva da se na Hram Svetog Save, ali i na srpske državne institucije postavi eksploziv i da se dignu u vazduh.

Kovačević je navodno administrator Fejsbuk stranice "Slobodna Vojvodina", na kojoj su u prethodna dva dana osvanule skandalozne objave, u kojima Kovačević poziva da se dronovi sa eksplozivom pošalju na adrese Hrama Svetog Save, srpskih vojnih i policijskih objekata, na objekte SPC, kao i na zgradu SANU.

Nezvanično, njemu su zaplenjena i seksualna pomagala i lubrikanti tokom pretresa policije.

Nikola Kovačević Seks pomagala Foto: Kurir

Kovačević je u svojim objavama optužio srpski narod za okupaciju Vojvodine, uputivši javne pretnje "da nikada i nigde neće biti bezbedni", te i da "dronovi mogu bilo gde".

Ova opskurna Fejsbuk stranica je poznata po separatističkim objavama Gruhonjićevih sledbenika, u kojima otvoreno zagovaraju ideju otcepljenja severne srpske pokrajine.

Podsećamo, Kovačević je na protestu ispred Filozofskog fakulteta prošle godine, pred očima celokupne srpske javnosti skinuo i zgužvao zastavu drżave Srbije.

