Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kini na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga. Tokom petodnevne posete planirano je da se Vučić sastane s predsednikom Sijem i premijerom Li Ćijangom, s kojima će razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

O značaju posete možda najbolje govori podatak da će biti potpisano više od 30 sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, kao i okolnost da Vučić dolazi u Kinu svega nekoliko nedelja nakon što su kod Sija bili i predsednik SAD Donald Tramp i predsednik Rusije Vladimir Putin.

Snažan okvir

Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, ocenjuje za Kurir da je Srbija s Kinom izgradila snažan investicioni okvir koji je od tranzitnog prostora pretvara u mesto gde se proizvodi, zapošljava i izvozi.

- Ekonomski značaj posete Kini ne treba meriti samo brojem sporazuma već time da li će najavljene investicije biti pretočene u proizvodnju, izvoz, nova radna mesta i tehnološko podizanje domaće privrede. Srbija je s Kinom već izgradila snažan investicioni okvir, jer kineske kompanije su prisutne u infrastrukturi, rudarstvu, industriji, energetici i sve više u oblastima koje pripadaju novoj ekonomiji - robotici, veštačkoj inteligenciji, zelenoj energiji i naprednoj proizvodnji. To je važno jer Srbija više ne želi da bude samo tržište ili tranzitni prostor već mesto gde se proizvodi, zapošljava i izvozi. Iz ugla državne uprave, najveći izazov je da se politički dogovor pretvori u administrativno efikasne projekte, brze, ali zakonite procedure, jasne dozvole, kontrolu rokova, zaštitu životne sredine, obuku kadrova i uključivanje domaćih dobavljača. Upravo tu se meri zrelost države, dakle ne samo u sposobnosti da privuče kapital već da njime upravlja u javnom interesu - naglašava Rabrenović.

On smatra da kinesko uvažavanje Srbije, gledano kroz prizmu geopolitike, proizlazi iz dugoročne politike međusobnog poštovanja suvereniteta i iz činjenice da Beograd, iako ostaje na evropskom putu, vodi samostalnu i višesmernu spoljnu politiku.

- Za malu državu to nije luksuz, već način da poveća strategijsku fleksibilnost. Najavljene investicije koje su usmerene ka tehnologiji, energetici i izvozu sugerišu da je ova poseta više od diplomatskog događaja, jer predstavlja razvojni instrument Srbije.

Značajna privilegija

Karijerni diplomata Zoran Milovojević objašnjava političku i geopolitičku poruku koju nosi ova poseta. On kaže da je veoma važno što se ona organizuje u momentu kad je jasno da se bez Kine ne mogu uređivati globalni odnosi i kada počinje da se kreira novi globalni poredak u trouglu Moskva-Peking-Vašington.

- Srbija ima tu privilegiju da kao mala zemlja, ali privilegovan partner Kine, koja dominira diplomatskom dinamikom na globalnoj sceni, bude uključena u procese koji imaju globalni karakter! Poseta je izuzetno značajna za Srbiju i zbog činjenice da je predviđeno potpisivanje 30 sporazuma po raznim linijama, što znači da će Srbija imati mogućnost u svim oblastima da sarađuje s Kinom na ravnopravan način. Poseta Aleksandra Vučića će doprineti potvrdi međunarodnog položaja Srbije kao nezavisne države i principa na kojima se zasniva spoljnopolitička opcija Srbije koji se poklapaju s kineskim. Ponovo ćemo ovom prilikom u Pekingu dobiti jasne garancije da Kina, kao stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i kao dominantna sila u ovom trenutku, poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Nije svejedno da li Srbija u svojoj borbi ima jednu Kinu iza sebe - napominje Milivojević i podseća da je Kina jedan od vodećih faktora u ekonomskoj sferi.

Vučić: Najznačajnija poseta u mojoj političkoj karijeri Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je uoči posete Kini da će ova poseta biti najznačajnija u njegovoj političkoj karijeri i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave s predsednikom Si Đinpingom, najmanje još 33 sporazuma i još dogovora i ugovora, kojih neće biti manje od 30! Kako je otkrio predsednik Srbije, dogovorena je milijarda evra u investicijama!

- Jedna fascinantna, fantastična poseta koja će značiti dalji ubrzani razvoj, industrijalizaciju, modernizaciju Srbije - poručio je predsednik Srbije pred odlazak u Kinu, uz najavu da će tokom posete govoriti na Univerzitetu Đinghua, gde su govorili najmoćniji svetski lideri.

Iz prve ruke

Ovo će, prema njegovoj oceni, biti potvrda daljeg produbljenja bilateralnih odnosa Srbije i Kine i činjenice da Peking tretira Beograd kao privilegovanog i ravnopravnog partnera. Kako naglašava, Srbija je jedina s kojom Kina razgovara o zajednici za budućnost, projektu koji Kina lansira kao globalna sila.