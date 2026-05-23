ZAHTEVAMO HITNU REAKCIJU NADLEŽNIH! ANS najoštrije osudio fizički i verbalni napad na novinara: Nema niko pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije!
Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije je osudila fizički i verbalni napad na novinara televizije Informer Vladimira Savića, koji se dogodio tokom protesta blokadera u Beogradu.
- Nedopustivo je da se medijski radnici izlažu agresiji, uvredama i zastrašivanju samo zbog toga što obavljaju svoj profesionalni zadatak na terenu. Zahtevamo od nadležnih organa da hitno identifikuju i sankcionišu sve vinovnike ovog incidenta kako bi se poslala jasna poruka o nultoj toleranciji na nasilje. Pravo na slobodno izveštavanje i bezbednost novinara ne smeju biti ugroženi. Fizički obračuni sa novinarima ne smeju biti tolerisani jer niko nema pravo da silom kroji medijsku sliku Srbije - navedeno je u saopštenju ANS-a.
Podsećamo, novinar Informera, Vladimir Savić, danas je brutalno napadnut i izvređan tokom izveštavanja sa skupa, o čemu možete više pročitati i videti OVDE.
Kurir.rs