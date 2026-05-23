HRVATSKI MEDIJI OPET PUMPAJU NAJJAČE: Prekrajaju istinu, hoće Srbiju na kolenima, ali činjenice ih demantuju
Blokaderski skup na Slaviji svakako nije opravdao očekivanja organizatora, zapravo broj okupljenih je daleko ispod onog kog su priželjkivali, ali to ne sprečava hrvatske medije da i dalje "pumpaju" najjače i prekrajaju istinu kako bi Srbiju videli na kolenima.
Hrvatski "Index" posvetio je blog današnjim dešavanjima u Beogradu, a trenutno je naslovljen sa "Ogroman protest protiv Vučića, policija okupirala Ćacilend. 'Ovde smo zbog slobode".
A unutar bloga naslagane izjave blokadera kao jedino što može da im potkrepi ovako senzacionalističko izveštavanje. Mišljenja blokaderskih profesora i studenata sa Šolakovih medija koja nemaju nikakvu težinu plasiraju kao adut u borbi protiv jake Srbije.
Ovo ne predstavlja nikakvo iznenađenje jer su hrvatski mediji oduvek naklonjeni blokaderima i njihovoj politici nasilja, u nadi da će time uzdrmati vodeću državu regiona - Srbiju. Ali, neće...