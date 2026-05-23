Blokaderski skup na Slaviji svakako nije opravdao očekivanja organizatora, zapravo broj okupljenih je daleko ispod onog kog su priželjkivali, ali to ne sprečava hrvatske medije da i dalje "pumpaju" najjače i prekrajaju istinu kako bi Srbiju videli na kolenima.

Hrvatski "Index" posvetio je blog današnjim dešavanjima u Beogradu, a trenutno je naslovljen sa "Ogroman protest protiv Vučića, policija okupirala Ćacilend. 'Ovde smo zbog slobode".

A unutar bloga naslagane izjave blokadera kao jedino što može da im potkrepi ovako senzacionalističko izveštavanje. Mišljenja blokaderskih profesora i studenata sa Šolakovih medija koja nemaju nikakvu težinu plasiraju kao adut u borbi protiv jake Srbije.