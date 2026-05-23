Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se javnosti iz Palate Srbija povodom skupa blokadera na Slaviji.

- Poštovani građani Republike Srbije, zakazali smo ovu vanrednu konferenciju za medije, čisto da vas obavestimo o javnom okupljanju na Slaviji koje je u toku, sa podacima s kojima raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno direkcija policije. Imamo prijavljeno javno okupljanje od strane studenta u ime studentskog pokreta na Slavij, i ovo je jedno od retkih, da ne kažem jedino, ali jedno od izuzetno retkih prijavljenih javnih okupljanja u organizaciji studenata, koje mnogo pomaže da policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova u celini i sve službe bezbednosti preduzmu mere i radnje iz svoje nadležnosti i izvrše potrebne pripreme za bezbedno održavanje navedenog javnog okupljanja. Imajući u vidu da je prijava javnog okupljanja bila blagovremena, u koordinaciji sa nadležnom policijskom upravom, preduzete su mere i radnje iz nadležnosti policije, izvršene potrebne pripreme za bezbedno održavanje ovog javnog okupljanja. Naše mere i radnje su počele još juče, trajale celu noć, danas ceo dan, i do sada nemamo nikakvih većih incidenata niti ozbiljnijih incidenata. Imamo jedan napad na novinara, i taj napad je u fazi pronalaženja lica koja su izvršila napad, tako da većih incidenata do sada nije bilo.

- Nadamo se da će i u ostatku navedenog javnog okupljanja sve proteći mirno i bezbedno i da će i razilazak na završetku javnog okupljanja proteći kao što je bio i dolazak, bez incidenata. Pozivamo sve učesnike javnog okupljanja i sve građane Republike Srbije da se pridržavaju zakona i propisa, u ovom slučaju zakona o javnom redu i miru i zakona o okupljanju građana, da bi policija mogla da preduzme sve mere i radnje da sve protekne krajnje bezbedno.

