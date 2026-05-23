Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić stigla je u Pionirski park.

Na početku je osudila napad na novinara Informera. Sa njom je i naša glumica Lidija Vukićević.

- N1 ne pumpa kako pumpa hrvatski Indeks. Sve je svima jasno, što se tiče svega ostalog, da li smo čuli nešto novo oko plana ili programa? Nismo! Šta bi uradili za Srbiju? Nismo. Samo neka sve bude mirno i to je to - rekla je na početku.

Kako je istakla, svedoci smo i paradoksa, a pohvalila je i što su prijavili skup, jer se to obično nije dešavalo.

- Imate sa jedne strane ljude koji pričaju o slobodi medija, a napadaju medije. Sve medije koji im se ne sviđaju. Napadaju ih fizički, napadaju i maltretiraju. Imate ljude koji pričaju o pravdi, a rade sve da se ne sazna, u stvari, ništa oko toga kako je, kako je tragično izgubila život studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imate ljude koji pričaju o odgovornosti, niko nije podneo odgovornost. Od njih nikome na pamet nije palo. Ni dekanu, ni rektoru, političaru Đokiću, nikome na kraj pameti nije bilo da podnese ostavku, ponudi ostavku ili pokaže bilo kakvu moralnu odgovornost - rekla je Brnabić i dodala:

- Imate ljude koji pričaju o tome da brinu o studentima, a dižu školarine. Kada su studenti tražili da se za 50 odsto smanje školarine, oni su rekli: "Može, ako vam država refundira te pare, mi se nećemo odreći ni jednog jedinog dinara." I onda su im, nakon godinu dana što su im oduzeli od života, podigli školarine i to, i to značajno. I onda će opet ispasti da je, u stvari, država, na čelu sa Aleksandrom Vučićem brinula o tim studentima, a ne oni političari koji su im oduzeli godinu dana života nenadoknadivu. Kad odu u Hrvatsku, u Austriju, oni prijave skup, ovo je prvi put da je prijavljen kod nas. Naučili smo nešto nakon više od godinu dana.

- Videli ste dve Srbije — jedna koja je za nasilje, druga koja nije apsolutno. Zvanična procena je da je bilo oko 34.000 ljudi, ali će Štimac i ekipa da kažu da ih je bilo 800.000. Ali nije ni bitno, važno da je to pobeda nad obojenom revolucijom!

Skup podrške predsedniku Vučiću

Među okupljenima u Pionirskom parku su i studenti koji su tu boravili u vreme blokada na fakultetima, tražeći da fakulteti počnu da rade i da im bude omogućeno da pohađaju nastavu.

Kako je najavila, želi da se vidi sa ljudima u Pionirskom parku, jer su preživeli najgore — nešto što blokaderi nikad nisu osudili. U Pionirskom parku postavljeni su štandovi, a sa razglasa se pušta rodoljubiva muzika.

- I svakako, najveći broj ovde ljudi je tu da podrži predsednika Aleksandra Vučića, koji putuje u Kinu, koji će se dalje boriti za Srbiju. Ja mislim da će to biti istorijska poseta. Mislim da će nam doneti mnogo toga dobrog. Ali znate kako i da drago mi je što, evo, i sad kad sam dolazila ovde, ljudi uživaju u lepom vremenu, uživaju u svom gradu, uživaju u svojoj zemlji. Imate jedan praznik demokratije.

Inače, dok je predsednica Skupštine davala izjavu za medije, iza nje su gledaoci mogli da vide kako se šetaju blokaderi slobodno, što je Brnabić zaključila da je "slobodna država".

- Slobodna zemlja, ne znam šta da vam kažem. Dakle, to pokazuje u stvari da sve ono što pričaju o autokratiji, tiraniji, diktaturi, da ništa od toga nije tačno. To je samo marketing za stranu upotrebu, da bi se stvorio pritisak na Srbiju, da bi se Srbija kaznila. Nažalost, nismo čuli nikakve ideje, ni plan ni program, a ogromna podrška je stigla pogotovo iz Hrvatske. Arhiv javnih skupova nije relevantan izvor informacija - zaključila je.

Brnabić se potom uputila u Pionirski park, gde je ponovo istakla da želi da se zahvali građanima na istrajnosti, na čuvanju demokratije.

O izborima, sa studentima koji su izdržali u svojoj nameri!

- Nisu želeli izbore, sad žele. Imaće izbore, država nije igračka. Ne može svakodnevno da se nećkaju, a sve izbore smo imali koje su tražili. Izbori će biti kada odluči nadležna institucija. Poslušajte intervju predsednika Vučića, svašta možete naučiti.

- Vi ste uz predsednika sačuvali Srbiju! - poručila je Brnabić dok se fotografisala i rukovala sa građanima.

O putovanju u Kinu

Predsednika Skupštine se takođe pozdravila i sa studentima koji su, iz želje za učenjem i studiranjem, izdržali u svojoj nameri. Tu je i jedan od najuspešnijih studenata, Miloš Pavlović.

- To je još jedan od paradoksa, bore se za demokratiju, a hoće svima da ukinu prava - rekla je.

Građani su nasmejani dočekali predsednicu Skupštine, a usput su se rukovali, grlili i fotografisali, uz reči hvale i pohvale.

- Energija, snaga, zbog ovoga se bavite politikom, sve ovo što čujem i vidim, sve mi neverovatno znači. To je taj deo politike koji sam naučila od Aleksandra Vučića, da pomognete i budetu tu za svoj narod, neke stvari su kasnile, ali smo dali sve od sebe. Da li se trudite svaki dan da radite bolje i više? Da, naravno! Nekad želim da imam slobodan vikend, ali kad znam da Aleksandar Vučić nema odmora, da radi non-stop, da ide u Kinu, neverovatne su to stvari - rekla je i dodala:

- Divni su ljudi, stvarno. Šta su sve preživeli od ovih blokadera... I onda nas ubeđuju da su bolja, lepša i pametnija Srbija, a svašta smo slušali, nazivali su nas pogrdnim, najgorim imenima... Onda sam još više počastvovana što sam među ovim ljudima ovde, jer ti ljudi nisu odustajali, nisu posustajali, nisu se uplašili, borili su se za Srbiju i Aleksandra Vučića. Čast mi je što mogu da im se zahvalim lično.

- Kakav ugled predsednik Vučić uživa u Kinu, i kakvo poštovanje ima od predsednika Si Đinpinga. Pozvao je predsednika Trampa, predsednika Putina i predsednika Vučića. Da li je Srbija ikada uživala takvo poštovanje, pre predsednika Vučića? Nije! Vidim koliko se spremao, koliko je radio, biće to istorijski susret, novih investicija, novih radnih mesta, jer predsednik Vučić nastavlja borbu za Srbiju. I to je kontrast — blokaderi nemaju nikakav plan, neće da kažu odnos prema KiM, prema regionalnim pitanjima, prema napadima na Republiku Srbiju, prema vojnom savezu Zagreb-Tirana-Priština, zato što im neko drugi piše scenario kako nekako da pobede Vučića - rekla je i dodala:

- A onda imate Aleksandra Vučića koji pokušava svaki dan nešto da popravi. Vratila sam se s puta danas i kad čujete te ljude kako pričaju o ekonomiji Srbije, da je Srbija imala najveći ekonomski rast u Evropi u prvom kvartalu godine... To je sve uradio Aleksandar Vučić i njegov rad, bez ovih ljudi ništa ne bi bilo moguće. Da ne uživa takav legitimitet, takvu podršku... Velike snage su se urotile protiv Srbije i Vučića, samo zbog toga što Aleksandar Vučić vodi suverenu i samostalnu politiku države. I nastavljamo da se borimo za takvu državu, i za to da Aleksandar Vučić bude na čelu Srbije, nadam se da ćemo ga ubediti, jer nam je potrebna takva energija i vizija, i Srbija pobeđuje!